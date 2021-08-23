Андрей Шевченко подвел итоги работы со сборной

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко, который не стал подписывать новый контракт, подвел итоги работы с командой.

– В первую очередь поблагодарю ребят. 5 лет, которые мы провели, прошли как на одном дыхании. Просто впечатляющие впечатления, моменты. Мы стали одной семьей.

Атмосфера в сборной, результаты – это прежде всего болельщики, их отношение к команде, их заряженность. Наверное, это было самым главным вектором нашего успеха, нашей интересной игры, потому что болельщики хотели от нас этого. Мы все хотели сделать болельщиков счастливыми, - сказал 44-летний специалист в эфире "Великого футбола".

- Выход на Евро без поражений, обыграли чемпионов Европы – потрясающий момент. Конечно, Евро со всеми сложностями, с которыми мы столкнулись. Считаю, команда отдала больше, чем 100%.

Когда играли, было очень тяжело. Все-таки атмосфера, ковидный баббл – это ограничивало ребят. Они не могли перемещаться, постоянно одна и та же обстановка.

Это было непростым испытанием на протяжении двух месяцев. Они с честью вышли. Показали очень хороший результат, максимум своей игры. Думаю, все остались очень довольными, – заключил Шевченко.

Андрей Шевченко принял сборную сразу после Евро-2016 и проработал с национальной командой ровно пять лет. С ним сборная добилась невероятного прогресса, добыв первые победы в истории над такими сборными как Испания и Сербия. На Евро-2020 сборная Украины попала в восьмерку сильнейших.