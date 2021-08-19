Яремчук помог Бенфике обыграть ПСВ

В рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов Бенфика на своем поле принимала ПСВ.





В первом тайме португальский клуб сумел обеспечить себе комфортное преимущество, забив два мяча. Примечательно, что в первом голе принял участие украинский нападающий Роман Яремчук, который выполнил голевую передачу.





Во втором тайме ПСВ сумел отыграть один мяч благодаря точному выстрелу Гакпо. До конца встречи счет больше не изменился.





Отметим, Яремчук провел на поле 71 минуту после чего уступил место на поле Рамосу.





Ответный поединок ПСВ - Бенфика состоится во вторник, 24 августа.





Бенфика - ПСВ 2:1





Голы: Силва, 10, Вайгл, 42 — Гакпо, 51



