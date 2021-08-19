Динамо сенсационно упустило победу над Ингульцом. Видеообзор

В рамках четвертого тура чемпионата Украины Ингулец встречался с киевским Динамо.





Киевляне с первых минут завладели инициативой и создали достаточное количество опасных моментов, но в первом тайме так и не смогли открыть счет.





Во второй сорокапятиминутке Динамо вышло вперед благодаря автоголу Шишки, но радость "бело-синих" была недолгой. Уже через пару минут Коваленко сравнял счет. В оставшееся время команды не смогли поразить ворота друг друга.





В турнирной таблице Динамо занимает второе место с 10 баллами. Ингулец же набрал свое первое очко в текущем розыгрыше чемпионата Украины.





В следующем туре Ингулец сыграет против Львова, а Динамо проведет поединок с Десной.





Ингулец - Динамо 1:1





Голы: Коваленко, 76 — Шишка, 71 (в свои ворота)





Ингулец: Шуст — Полегенько, Салем, Ковалев, Опанасенко — Запорожец, Шишка, Бартулович (Коваленко, 69) — Шарай (Головкин, 85), Ситало (Гопей, 68), Козак (Асмелаш, 69)





Динамо: Бущан — Караваев (Кендзера, 80), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 90+2) — Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 80) — Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес, 63) — Гармаш (Вербич, 63)





Предупреждения: Шарай, Бартулович, Головкин — Сидорчук, Шапаренко



