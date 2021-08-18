Шахтер минимально переиграл Монако

Донецкий Шахтер должен пройти еще один этап квалификации, чтобы в итоге выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. Соперником "горняков" стал Монако и первый матч команды провели именно на берегу Средиземного моря.





Шахтер очень классно стартовал в этой встрече, владея мячом и пытаясь создавать моменты у ворот соперника. Все это привело к тому, что команда Роберто Де Дзерби все же открыла счет в матче.





Педриньо, который из-за травмы мог вовсе не выйти на поле, получил мяч около штрафной, затем получил толчок в спину, который придал ему скорости, позволившей обойти нескольких соперников и отправить мяч в ворота мимо голкипера.





После пропущенного мяча Монако как подменили. Команда Нико Ковача тут же начала бежать вперед и создавать свои моменты. Удары в исполнении монегасков сыпались один за другим, опасность у ворот Трубина была практически постоянно.





Стоит отметить молодого вратаря, который в множестве моментов занимал нужную позицию в воротах, а также несколько раз выручил свою команду, продемонстрировав эффектные сэйвы.





Во втором тайме Шахтер продолжил отдавать инициативу сопернику, играя от обороны. У Монако было много возможностей, они постоянно держали защиту донецкого клуба в напряжении, но где-то мастерство "оранжево-черных", где-то везение не позволили монегаскам забить.





Результат первой встречи очень порадовал, ведь перед ответным матчем в Харькове у Шахтера уже есть небольшой задел. Но здесь очень подходит банальная фраза о том, что на ОСК Металлист "горнякам" нужно выходить только побеждать.





Монако — Шахтер 0:1





Гол: Педриньо, 19





Монако: Маевски — Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике — Мартинш (Диатта, 67), Фофана (Жан Лукас, 46), Тчуамени, Головин (Диоп, 60) — Фолланд, Бен-Йеддер (Боаду, 67).





Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон (Степаненко, 74), Маркос Антонио — Тете (Марлос, 89), Педриньо (Алан Патрик, 46), Соломон (Коноплянка, 66) — Траоре (Сикан, 89).



