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Спорт
Футбол
18 августа 21, 10:01
Шахтер минимально переиграл Монако
Шахтер
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Завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Донецкий Шахтер должен пройти еще один этап квалификации, чтобы в итоге выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. Соперником "горняков" стал Монако и первый матч команды провели именно на берегу Средиземного моря.

Шахтер очень классно стартовал в этой встрече, владея мячом и пытаясь создавать моменты у ворот соперника. Все это привело к тому, что команда Роберто Де Дзерби все же открыла счет в матче. 

 Педриньо, который из-за травмы мог вовсе не выйти на поле, получил мяч около штрафной, затем получил толчок в спину, который придал ему скорости, позволившей обойти нескольких соперников и отправить мяч в ворота мимо голкипера.

После пропущенного мяча Монако как подменили. Команда Нико Ковача тут же начала бежать вперед и создавать свои моменты. Удары в исполнении монегасков сыпались один за другим, опасность у ворот Трубина была практически постоянно. 

 Стоит отметить молодого вратаря, который в множестве моментов занимал нужную позицию в воротах, а также несколько раз выручил свою команду, продемонстрировав эффектные сэйвы.

Во втором тайме Шахтер продолжил отдавать инициативу сопернику, играя от обороны. У Монако было много возможностей, они постоянно держали защиту донецкого клуба в напряжении, но где-то мастерство "оранжево-черных", где-то везение не позволили монегаскам забить.

 Результат первой встречи очень порадовал, ведь перед ответным матчем в Харькове у Шахтера уже есть небольшой задел. Но здесь очень подходит банальная фраза о том, что на ОСК Металлист "горнякам" нужно выходить только побеждать.

Монако — Шахтер 0:1

Гол: Педриньо, 19

Монако: Маевски — Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике — Мартинш (Диатта, 67), Фофана (Жан Лукас, 46), Тчуамени, Головин (Диоп, 60) — Фолланд, Бен-Йеддер (Боаду, 67).

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон (Степаненко, 74), Маркос Антонио — Тете (Марлос, 89), Педриньо (Алан Патрик, 46), Соломон (Коноплянка, 66) — Траоре (Сикан, 89).

Источник: https://korrespondent.net/
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