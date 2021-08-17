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17 августа 21, 09:45
Черноморец в драматичном матче обыграл Мариуполь
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Команды забили пять голов на двоих.
В рамках четвертого тура чемпионата Украины Мариуполь дома принимал Черноморец.

Подопечные Остапа Маркевича вышли вперед на 13-й минуте благодаря голу Кулакова, однако уже через пару минут одесский клуб сравнял счет.

На старте второго тайма Черноморец отправил в сетку ворот Мариуполя два мяча. Голами отметились Авагимян и Путря. В концовке встречи полузащитник азовского клуба Мишнев сократил отставание до минимума, реализовав пенальти. На последних минутах Мариуполь устроил штурм ворот гостей, но голов больше не забили.

В турнирной таблице Мариуполь занимает предпоследнее место, имея один балл. Черноморец же набрал первые очки в новом розыгрыше УПЛ и поднялся на 12-ю позицию.

Мариуполь - Черноморец 2:3

Голы: Кулаков, 13, Мишнев, 82 (пенальти) - Михайленко, 17, Авагимян, 46, Путря, 55 (пенальти)

Мариуполь: Кудрик — Кащук (Вьюнник, 63), Чоботенко, Мампасси, Стасюк — Клименко (Микицей, 46) — Очеретько (Шостак, 7), Мишнев, Хромей (Петерман, 46), Никитишин (Топалов, 46) — Кулаков.

Черноморец: Кучерук — Путря, Кадири, Дубко, Кузык — Билошевский (Вачиберадзе, 46), Михайленко (Кравченко, 73) — Цитаишвили, Бугай (Ванат, 66), Авагимян (Брагару, 73) — Исаенко (Тлумак, 87).

Предупреждения: Шостак, Мампасси, Вьюнник, Кулаков — Путря, Цитаишвили, Дубко, Ванат.

Источник: https://korrespondent.net/
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