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Спорт
Футбол
17 августа 21, 09:31
Де Дзерби: В матче Монако - Шахтер нет фаворита
Роберто Де Дзерби
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Специалист пообщался с журналистами накануне противостояния.
Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби поделился мыслями о предстоящем поединке против Монако в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Специалист выделил сильные стороны "монегасков".

"Конечно, стандарты это очень опасные ситуации, которые мы рассматривали, но мы должны играть внимательно против них. Монако - очень сильная команда, как и Шахтер. Мы будем играть два матча очень внимательно, потому что квалификация очень сложная".

Итальянский тренер высказался о выборе составе на предстоящий матч.

"Не думаю, что существуют молодые или старые футболисты. Для меня существуют только сильные и нет. Конечно, я всегда выбираю тех, кто заслуживает играть. Педриньо? Все игроки чувствуют себя хорошо, все прилетели сюда. Сегодня и завтра буду еще смотреть, кто будет играть в стартовом составе".

Де Дзерби высказался о форме и влияния Тараса Степаненко на игру донецкого клуба.

"Я очень доволен Тарасом и его уровнем тренировок. Он не играл против Генка, потому что мне нужны были футболисты с физическими характеристиками как у Майкона и Маркоса Антонио. Степаненко - тот футболист, который может играть в стартовом составе, как и Алан Патрик. Не имеет значения, Лига чемпионов это или УПЛ, все эти футболисты для меня ключевые".

Наставник Шахтера также высказался о фаворите противостояния.

"Нико Ковач сказал, что Шахтер - фаворит? В Италии так говорят, когда хитрят. Обычно - это наоборот. Посмотрим завтра на результат, был он прав или нет. Нас ждет сложный поединок, будет сложная игра. Монако - сильная команда, и Шахтер. У нас есть философия, это понятно. Отдадим все силы, чтобы попасть в групповой этап".



Роберто Де Дзерби также поделился мнением о переживаниях накануне встречи.

"Единственный стресс и переживание - передать футболистам всю информацию, которая им нужна. Следующий матч важен для меня, как и игры УПЛ. Тренировать очень сложно, но я могу чему-то научиться от футболистов. Буду готовиться к матчу с энтузиазмом и страстью", - отметил специалист на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Монако - Шахтер состоится во вторник, 17 августа. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Источник: https://korrespondent.net/
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