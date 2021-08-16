Барселона обыграла Реал Сосьедад

Барселона одержала уверенную победу над Реал Сосьедадом в матче первого тура чемпионата Испании.





Встреча прошла на Камп Ноу и завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонцев.





В составе победителей дубль оформил Мартин Брайтвейт, еще по одному мячу на счету Жерара Пике и Серхи Роберто. У гостей отличились Хулен Лобете и Микель Оярсабаль.





Отметим, что для каталонского клуба это была первая официальная игра после ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси. Форвард не смог продлить контракт с Барселоной и перебрался в ПСЖ.





Следующий матч команда Рональда Кумана проведет 21 августа. В этот день каталонцы встретятся с Атлетиком из Бильбао. Сосьедад во втором туре сыграет против Райо Вальекано.





Барселона – Реал Сосьедад 4:2





Голы: Пике, 19, Брайтвейт, 45+3, 59, Роберто, 90+1 – Лобете, 82, Оярсабаль, 85.





Барселона: Нето – Дест (Эмерсон, 71), Гарсия (Араухо, 83), Пике, Альба – Де Йонг (Роберто, 71), Бускетс (Нико, 83), Педри – Гризманн, Депай (Ленгле, 90), Брайтвейт.





Реал Сосьедад: Ремиро – Сальдуа (Горосабель, 67), Элустондо (Пачеко, 81), Ле Норман, Муньос – Порту (Лобете, 67), Субименди, Мерино, Янузай (Барренечеа, 46) – Силва (Баутиста, 46), Оярсабаль.





Предупреждения: Бускетс (57), Нико (84) – Субименди (37), Элустондо (62), Муньос (62), Ле Норман (78).



