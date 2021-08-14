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Спорт
Футбол
14 августа 21, 11:01
Шахтер одержал победу над Металлистом 1925
Шахтер — Металлист 1925
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"Горняки" одолели соперника благодаря голам Степаненко и Траоре.
Шахтер обыграл Металлист 1925 в матче четвертого тура чемпионата Украины. Поединок состоялся на киевском НСК Олимпийский и завершился со счетом 2:0.

Первый тайм прошел без забитых голов. "Горняки" контролировали игру и организовали несколько неплохих атак, но до взятия ворот дело так и не дошло.

На 49-й минуте Тарас Степаненко вывел свою команду вперед после розыгрыша углового.

Спустя 30 минут Траоре удвоил преимущество Шахтера. Форвард вбежал в штрафную, получил передачу от Матвиенко и пробил по воротам с близкого расстояния.

После четырех туров "горняки" набрали девять очков и поднялись на третье промежуточное место в турнирной таблице. Металлист 1925 расположился на седьмой строчке (шесть баллов).

Шахтер — Металлист 1925 2:0

Голы: Степаненко, 49, Траоре, 80

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Матвиенко, 46) — Майкон (Маркос Антонио, 53), Степаненко — Тете (Марлос, 68), Судаков (Алан Патрик, 46), Соломон — Траоре (Сикан, 83).

Металлист 1925: Сидоренко — Ременюк, Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня — Голодюк (Задерака, 82), Габелок — Протасов (Дмитренко, 81), Фабиньо (Марлисон, 82), Батюшин (Кравченко, 86).

Предупреждения: Марлон, Кривцов — Западня, Ременюк, Шершень, Батюшин.

Источник: https://korrespondent.net/
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