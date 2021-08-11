Шахтер вновь обыграл Генк

Во вторник, 10 августа, донецкий Шахтер в Киеве принимал бельгийский Генк в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.





"Горняки" со старта взяли инициативу в свои руки – больше прессинговали, атаковали и создавали моментов.





Первая неплохая возможность забить была уже на 4-й минуте – после атаки Генка Трубин поймал мяч в руки, а затем забросил его на половину поля соперника. Педриньо дал скидку из верховой борьбы с защитником, после чего Тете сходу пробил, но голкипер парировал удар.





Шахтер стал зарабатывать угловые, и один из них завершился голом Траоре на 7-й минуте. Правда, подачу от Майкона он принял рукой, так что взятие ворот не засчитали. Затем мог отличиться Тете, но его прострельную передачу заблокировали, а Педриньо следом пробил мимо.





"Горняки" продолжали наседать на соперника, и это вылилось в отличный момент Патрика – он прорвался в левый фланг штрафной и пробил в дальний угол, но мяч прошел в сторону от штанги.





После половины тайма в обороне гости также решили ринуться вперед, и чуть было не забили – Хейнен пробил головой после подачи с левого фланга от Артеаги, но неудачно – мяч полетел выше ворот.





И через пару минут Шахтер ответил взятием ворот – Додо здорово развил атаку в центре, затем подключил Тете, который пробежал до самой лицевой на правом фланге штрафной, отдал назад на Траоре – Лассина без проблем вколотил мяч в сетку, выведя Шахтер вперед.





Генк мог быстро отыграться, но удар Хейнена с дальней дистанции парировал Трубин. Конец тайма был не самым интересным, моментов практически не было. Вот только Педриньо получил травму, и его место на поле занял Георгий Судаков.





В начале второго тайма Генк выглядел куда более опаснее, чем в первой 45-минутке. Бельгийцы включили прессинг, достаточно уверенно владели мячом и неоднократно прорывались к штрафной "оранжево-черных".





Так, Хейнен с правого фланга прострелил на Бонгонда, но тот весьма неудачно ударил и отправил мяч над воротами. В следующей атаке Шахтер спас Марлон, перехвативший острую передачу в центр своей штрафной.





А затем Шахтеру и вовсе крупно повезло – после навеса с углового Онуачу попал в перекладину. При этом ответной реакции со стороны дончан толком не было – да, пару неплохих атак они сделали, но их испортил Тете, который вовремя не включался.





Понеслись замены – как у Генка, так и у Шахтера. Де Дзерби решил вовсе сделать обратную замену – убрал вышедшего в первом тайме Судакова, и выпустил вместо него Коноплянку. Свежие игроки существенно оживили мяч, и это привело к очередному голу.





"Горняки" провели затяжную атаку – удар в исполнении Додо парировал голкипер, на отскоке мяч оказался у Коноплянки, который скинул на Траоре, но его удар заблокировал защитник. И тут добил Генк Маркос Антонио, вколотивший мяч фактически в пустые ворота.





После этого Генк начал активно атаковать. Несколько раз "горнякам" везло, но все же на 90-й минуте Дессерс сумел забить гол престижа, и финальный свисток зафиксировал победу Шахтера со счетом 2:1.





Таким образом, по сумме двух матчей подопечные Роберто Де Дзерби обыграли Генк (2:1, 2:1) и пробились в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На этой стадии им предстоит сыграть с французским Монако, выигравшим в третьем отборочном раунде у пражской Спарты.





Шахтер – Генк – 2:1 (первый матч – 2:1)





Голы: Траоре, 27, Маркос Антонио, 76 – Дессерс, 90.





Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Витао, Матвиенко – Маркос Антонио – Педриньо (Судаков, 37, Коноплянка, 67), Тете, Майкон (Степаненко, 84), Алан Патрик (Марлос, 67) – Траоре (Сикан, 85).





Генк: Вандервоордт – Муньос, Куэста, Лукуми (Дессерс, 68), Артеага – Торстведт (Ндайишимие, 62), Хейнен, Грошовски (Эйтинг, 62) – Бонгонда, Онуачу (Пейнтсил, 82), Ито (Садик, 83).





Предупреждения: Судаков (42), Трубин (71), Витао (90+2) – Лукуми (45+2), Муньос (90+5).