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Спорт
Футбол
10 августа 21, 12:10
Малиновский возобновил тренировки в общей группе Аталанты
Руслан Малиновский
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Хавбек приступил к подготовке к новому сезону.
Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский восстановился после операции на грыже живота.

Хавбек уже вернулся к тренировкам в общей группе бергамасков, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Малиновский провел за Аталанту 43 матча во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 12 результативных передач.

В первом матче нового розыгрыша Серии A команда Джан Пьеро Гасперини сыграет с Торино. Поединок состоится 22 августа.

Источник: https://korrespondent.net/
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