Малиновский возобновил тренировки в общей группе Аталанты

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский восстановился после операции на грыже живота.





Хавбек уже вернулся к тренировкам в общей группе бергамасков, сообщает пресс-служба команды.





Напомним, в сезоне-2020/2021 Малиновский провел за Аталанту 43 матча во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 12 результативных передач.





В первом матче нового розыгрыша Серии A команда Джан Пьеро Гасперини сыграет с Торино. Поединок состоится 22 августа.



