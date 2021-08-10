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Спорт
Футбол
10 августа 21, 11:10
Дубль Безбородько принес Десне победу над Ингульцом
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"Северяне" вышли в лидеры УПЛ.
Десна дома обыграла Ингулец в матче третьего тура украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу "северян".

Первый тайм прошел без забитых мячей. Ингульцу удалось создать несколько непохих моментов, но до гола дело так и не дошло.

Хозяева поля сумели выйти вперед на 86-й минуте матча. Героем эпизода стал Денис Безбородько. Спустя пять минут хавбек удвоил преимущество своей команды.

После трех туров команда Рябоконя набрала девять очков и вышла на первое промежуточное место в УПЛ. Ингулец расположился на последнем месте (0 очков).

Десна — Ингулец 2:0

Голы: Безбородько, 86, 90+1

Десна: Литовка — Завийский, Сафронов, Селин, Картушов — Домбровский, Арвеладзе (Цымбалюк, 69) — Калитвинцев (Дегтярев, 90+3), Тотовицкий (Биловар, 90+3), Гуцуляк (Безбородько, 69) — Будковский.

Ингулец: Гальчук — Полегенько, Салем, Ковалев, Опанасенко — Козак (Бартулович, 65), Запорожец, Коробенко (Шишка, 28), Шарай — Ситало (Коваленко, 65), Гопей.

Предупреждения: Домбровский, Арвеладзе — Салем, Ситало.

Источник: https://korrespondent.net/
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