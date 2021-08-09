Барселона разгромила Ювентус в поединке за Кубок Гампера

Барселона одержала победу над Ювентусом в матче Кубка Жоана Гампера. Это была первая игра "сине-гранатовых" после ухода из клуба нападающего Лионеля Месси.





"Сине-грантовые" смогли открыть счет в самом дебюте встречи благодаря точному удару Мемфиса Депая после выхода один на один.





Удвоить преимущество хозяева смогли уже во второй тайме — голом отметился Мартин Брайтуэйт, а Рики Пуч поставил точку в компенсированное время.





Барселона - Ювентус 3:0





Голы: Депай, 3, Брайтуэйт, 57, Пуч, 90+2





Барселона: Нето — Дест (Емерсон, 62), Пике, Араухо (Умтити, 62), Жорди Альба (Бальде, 71) - Бускетс, Серджи Роберто (Пуч, 71), Демир (Гонсалес, 62) — Гризманн (Кольядо, 86), Депай, Брэйтуэйт (Манай, 78).





Ювентус: Щесны (Перин, 46) — Де Шильо (де Винтер, 79), де Лигт (Кьеллини, 61), Ругани (Бонуччи, 61), Алекс Сандро (Пеллегрини, 46) — Бентанкур (Данило, 46), Рэмси (Маккенни, 46), Бернардески (Раноккия, 61) — Куадрадо (Кьеза, 46), Мората (Маркес, 61), Роналду (Кулусевски, 46).





Барселона начнет сезон в чемпионате Испании домашней игрой с Реалом Сосьедад 15 августа. Ювентус 22-го на выезде сыграет с Удинезе в стартовом туре Серии А.



