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Футбол
4 августа 21, 10:37
Шахтер обыграл Генк в выездном матче
футбол
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Завершился первый матч 3-го раунда Квалификации.
Очень тяжелый поединок в квалификации Лиги чемпионов провел донецкий Шахтер, которому противостоял Генк. Это была всего третья официальная встреча команды пож руководством Де Дзерби.

"Горняки" с самого начала матча владели мячом и инициативой, но когда Генк получал мяч, они проводили достаточно опасные и очень широкие атаки, используя фланги, а главной целью был форвард Пол Онуачу.

Именно этот гренадер и стал автором первого мяча в этом матче. Он принял снаряд перед штрафной, отдал его на фланг, а сам побежал в штрафную, где через несколько секунд головой пробил точно мимо Трубина.

Стоит отметить, что есть подозрения на игру рукой от Онуачу.

Уже после перерыва Шахтер начал активно атаковать и пытаться сравнять счет. Получилось только в середине тайма - Педриньо заработал пенальти, а Тете, проведший далеко не лучший матч, точно пробил с 11 метров.

 После этого команда Де Дзерби перестала много атаковать. Казалось, что "горнякам" подойдет и ничья в Бельгии. Но все же, вышедшие на замену игроки решили исход матча.

Марлос выдал невероятную передачу на дальнюю штангу, куда ворвался Исмаили и сбросил на Патрика. Алан пробивал по пустым воротам и не имел права промахнуться.

10 августа Шахтер примет Генк на НСК Олимпийский. Надеемся, что результат того матча будет не хуже.

Генк - Шахтер 1:2

Голы: Онуачу, 39 - Тете, 63 (с пенальти), Патрик, 81

Генк: Вандервоордт — Муньос, Садик, Лукуми, Артеага — Ндайишимие (Торстведт, 67), Хейнен, Грошовски (Эйтинг, 83) — Бонгонда — Онуачу (Дессер, 83), Ито.

Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Исмаили, 64) — Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 73) — Тете (Марлос, 64), Педриньо, Соломон (Патрик, 46) — Траоре (Дентиньо, 86).

Предупреждения: Муньос, Торстведт - Педриньо, Марлон, Майкон

Источник: https://korrespondent.net/
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