Шахтер обыграл Генк в выездном матче

Очень тяжелый поединок в квалификации Лиги чемпионов провел донецкий Шахтер, которому противостоял Генк. Это была всего третья официальная встреча команды пож руководством Де Дзерби.





"Горняки" с самого начала матча владели мячом и инициативой, но когда Генк получал мяч, они проводили достаточно опасные и очень широкие атаки, используя фланги, а главной целью был форвард Пол Онуачу.





Именно этот гренадер и стал автором первого мяча в этом матче. Он принял снаряд перед штрафной, отдал его на фланг, а сам побежал в штрафную, где через несколько секунд головой пробил точно мимо Трубина.





Стоит отметить, что есть подозрения на игру рукой от Онуачу.





Уже после перерыва Шахтер начал активно атаковать и пытаться сравнять счет. Получилось только в середине тайма - Педриньо заработал пенальти, а Тете, проведший далеко не лучший матч, точно пробил с 11 метров.





После этого команда Де Дзерби перестала много атаковать. Казалось, что "горнякам" подойдет и ничья в Бельгии. Но все же, вышедшие на замену игроки решили исход матча.





Марлос выдал невероятную передачу на дальнюю штангу, куда ворвался Исмаили и сбросил на Патрика. Алан пробивал по пустым воротам и не имел права промахнуться.





10 августа Шахтер примет Генк на НСК Олимпийский. Надеемся, что результат того матча будет не хуже.





Генк - Шахтер 1:2





Голы: Онуачу, 39 - Тете, 63 (с пенальти), Патрик, 81





Генк: Вандервоордт — Муньос, Садик, Лукуми, Артеага — Ндайишимие (Торстведт, 67), Хейнен, Грошовски (Эйтинг, 83) — Бонгонда — Онуачу (Дессер, 83), Ито.





Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Исмаили, 64) — Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 73) — Тете (Марлос, 64), Педриньо, Соломон (Патрик, 46) — Траоре (Дентиньо, 86).





Предупреждения: Муньос, Торстведт - Педриньо, Марлон, Майкон



