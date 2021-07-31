Шахтер добыл разгромную победу над Львовом

Донецкий Шахтер на выезде обыграл ФК Львов в матче второго тура украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу "горняков".





Первый тайм прошел без голов. "Горняки" имели несколько неплохих возмозжностей открыть счет, но до забитого мяча дело так и не дошло.





Во второй половине встречи штурм на ворота Костика усилился, и за 17 минут до конца основного времени "горнякам" все же удалось выйти вперед. Голом отметился Лассина Траоре.





На 85-й минуте Дентиньо удвоил преимущество своей команды. А в добавленное ко второму тайму время окончательный счет установил Педриньо.





После этого матча Шахтер набрал шесть очков и поднялся на первую строчку турнирной таблицы. Львов с одним баллом расположился на 10-й строчке.





ПФК Львов — Шахтер 0:3

Голы: Траоре, 73, Дентиньо, 85, Педриньо, 90+4





ПФК Львов: Костик — Бусько, Романчук (Крушинский, 77), Махмутович, Якимец — Брикнер (Хамелюк, 83) — Шина (Зозуля, 83), Политыло (Ренан, 68), Чиряк, Эрнест — Ныч (Альваро, 67).





Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Тете, 64) — Маркос Антонио, Степаненко — Тете (Марлос, 65), Алан Патрик (Педриньо, 72), Соломон — Траоре (Дентиньо, 84).





Предупреждения: Эрнест, Ныч, Бусько — Тете, Корниенко, Траоре.



