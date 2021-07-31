Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.82
USD
26.78
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
31 июля 21, 11:48
Шахтер добыл разгромную победу над Львовом
футбол
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Горняки" дожали команду Бессмертного и заработали три очка.
Донецкий Шахтер на выезде обыграл ФК Львов в матче второго тура украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу "горняков".

Первый тайм прошел без голов. "Горняки" имели несколько неплохих возмозжностей открыть счет, но до забитого мяча дело так и не дошло.

Во второй половине встречи штурм на ворота Костика усилился, и за 17 минут до конца основного времени "горнякам" все же удалось выйти вперед. Голом отметился Лассина Траоре.

На 85-й минуте Дентиньо удвоил преимущество своей команды. А в добавленное ко второму тайму время окончательный счет установил Педриньо.

После этого матча Шахтер набрал шесть очков и поднялся на первую строчку турнирной таблицы. Львов с одним баллом расположился на 10-й строчке.

ПФК Львов — Шахтер 0:3
Голы: Траоре, 73, Дентиньо, 85, Педриньо, 90+4

ПФК Львов: Костик — Бусько, Романчук (Крушинский, 77), Махмутович, Якимец — Брикнер (Хамелюк, 83) — Шина (Зозуля, 83), Политыло (Ренан, 68), Чиряк, Эрнест — Ныч (Альваро, 67).

Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Тете, 64) — Маркос Антонио, Степаненко — Тете (Марлос, 65), Алан Патрик (Педриньо, 72), Соломон — Траоре (Дентиньо, 84).

Предупреждения: Эрнест, Ныч, Бусько — Тете, Корниенко, Траоре.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Как Луческу троллит фанатов «Динамо». ВИДЕО
"Динамо" разгромило "Рух" (видео)
"Шахтер" проиграл "Львову" (видео)
Шахтер проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей