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Спорт
Футбол
23 июля 21, 11:50
Кривцов и Фернандо пропустят матч против Ингульца
Шахтер
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Донецкий клуб готовится к старту нового сезона УПЛ.
Стала известна кадровая ситуация в Шахтере накануне старта нового сезона украинской Премьер-лиги.

Футболисты Исмаили, Марлос и Маркос Антонио, которые в последнее время тренировались индивидуально, вернулись в общую группу команды.

Сергей Кривцов и Фернандо еще занимаются по индивидуальной программе. Они должны приступить к полноценной работе в начале следующей недели.

Таким образом, оба игрока пропустят матч первого тура УПЛ против Ингульца, который состоится 24 июля.

Источник: https://korrespondent.net/
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