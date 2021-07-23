Кривцов и Фернандо пропустят матч против Ингульца

Стала известна кадровая ситуация в Шахтере накануне старта нового сезона украинской Премьер-лиги.





Футболисты Исмаили, Марлос и Маркос Антонио, которые в последнее время тренировались индивидуально, вернулись в общую группу команды.





Сергей Кривцов и Фернандо еще занимаются по индивидуальной программе. Они должны приступить к полноценной работе в начале следующей недели.





Таким образом, оба игрока пропустят матч первого тура УПЛ против Ингульца, который состоится 24 июля.



