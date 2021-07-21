Де Дзерби: Шахтер - силен, так что Генку будет еще сложнее

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды над Оболонью (5:0) в рамках заключительного товарищеского матча.





"Это последняя репетиция, а значит, очень важный тест для нас. И замечательно, что парни выполняли все так, как мы того требовали. На поле тестировали разнообразные игровые ситуации, отрабатывавшиеся на тренировках".





Специалист оценил игру "горняков" в поединке с киевским клубом.





"Многие моменты понравились, но были и такие, к которым мы должны будем вернуться на тренировках, чтобы снова оттачивать их. Вместе с тем, думаю, у команды уже есть хорошая организация и особенно идея игры".





Де Дзерби заявил, что рассчитывает на каждого игрока Шахтера на протяжение всего сезона.





"У нас в обойме 23–24 очень сильных футболиста, все они могут и будут играть, ведь только 11 человек не смогут провести без замен 30 матчей сезона. Такие игроки, как Тете, Педриньо, конечно, основные, но это же касается и Маркоса Антонио, Майкона, Степаненко, Конопли - мы видим, как он улучшил свой уровень. Дентиньо, Судаков, Мудрик, Витао, Марлон, Матвиенко – тоже ключевые. Так что играть будут все".





Наставник "горняков" назвал задачу команды на ближайшее время.





"Шахтер должен уметь играть как с мячом, так и без него. С мячом легче, потому что у нас собраны очень сильные футболисты, но мы должны стать еще более голодными, чтобы играть с мячом".





Тренер прокомментировал голевую феерию Шахтера в игре с Оболонью.





"Скажу о своем коллективе. Шахтер считаю сильной командой, которая может забивать любому сопернику".





Де Дзерби также высказался о поединке с Генком в рамках отбора Лиги чемпионов.





"Наша команда готова, но еще не на сто процентов. Мы как и все остальные клубы в Европе на старте сезона. Если мы хотим играть в группе Лиги чемпионов, должны быть готовы противостоять хорошим, сильным командам. Генк из таких, и нам будет крайне тяжело. Но Шахтер тоже силен, и, думаю, Генку будет еще сложнее", - отметил Де Дзерби.





Напомним, в первом туре чемпионата Украины Шахтер сыграет с Ингульцом. Поединок состоится 24 июля.



