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Спорт
Футбол
17 мая 21, 17:56
Роналду намекнул на переход в "Спортинг" (видео)
Криштиану
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Криштиану Роналду решил воспользоваться услугами лиссабонской транспортной компании.

Португальский нападающий Криштиану Роналду, похоже, всерьез рассматривает вариант с уходом из "Ювентуса". 

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На днях в сети появились кадры, на которых видно, что суперкары Роналду из гаража в Турине куда-то перевозят ночью. Отмечается, что грузовик принадлежит лиссабонскому перевозчику Rodo Cargo, а в путь отправилось сразу семь авто знаменитого футболиста.

#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona

Vuol dire tutto? Vuol dire niente?
(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr

— Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021

В СМИ посчитали, что данное событие происходит явно неспроста, и португалец намерен вернуться в Лиссабон, где выступал за местный "Спортинг" в начале нулевых. Ранее мама Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру пообещала, что будет убеждать сына вернуться именно лиссабонский клуб, сообщал ojogo.

В текущем сезоне 36-летний КриРо забил 36 голов и отдал 4 результативные передачи в 43 матчах за "Юве" во всех турнирах. Контракт португальца с туринским клубом действует до 30 июня 2022 года.
telegraf.com.ua
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