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Футбол
17 мая 21, 10:20
Вратарь "Ливерпуля" подарил команде надежду на ЛЧ (видео)
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"Вест Бромвич" и "Ливерпуль" провели матч 36-го тура АПЛ 2020/21.

В воскресенье, 16 мая, "Вест Бромвич" в рамках матча 26-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая на стадионе "Хоторнс", завершилась победой гостей со счетом 1:2, при чем последний гол в поединке забил вратарь мерсисайдцев Алиссон.

Блестящий гол Салаха с разворота - в обзоре матча "Ливерпуль" - "Ньюкасл" (видео)

В первом тайме хозяева, которые уже вылетели из АПЛ, дали бой экс-чемпионам. На 15-й минут Хэл Робсон-Кану реализовал выход один на один. Гости отыгрались на 33-й минуте усилиями Мохаммеда Салаха, который бильярдным ударом с линии  штрафной поразил ворота Джонстона. Развязка поединка наступила на 95-й минуте встречи. После подачи с углового кипер "Красных" Алиссон головой вколотил мяч в ворота хозяев, принеся своей команде важнейшие 3 очка.

Видео гола Алиссона - в обзоре матча "Вест Бромвич" - "Ливерпуль":


Этот успех позволил "Ливерпулю" (5-е место, 63 очка) остаться в гонке в битве за Лигу чемпионов, "Вест Бромвич" (26 очков) - предпоследний. В следующем туре "Красные" сыграют на выезде с "Бернли" (19.05.2021), а "Дрозды" примут "Вест Хэм" (19.05.2021).

Ранее  сообщалось, что в предыдущем туре "Ливерпуль" нанес поражение "Манчестер Юнайтед".
telegraf.com.ua
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