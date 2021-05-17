Вратарь "Ливерпуля" подарил команде надежду на ЛЧ (видео)

В воскресенье, 16 мая, "Вест Бромвич" в рамках матча 26-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая на стадионе "Хоторнс", завершилась победой гостей со счетом 1:2, при чем последний гол в поединке забил вратарь мерсисайдцев Алиссон.

В первом тайме хозяева, которые уже вылетели из АПЛ, дали бой экс-чемпионам. На 15-й минут Хэл Робсон-Кану реализовал выход один на один. Гости отыгрались на 33-й минуте усилиями Мохаммеда Салаха, который бильярдным ударом с линии штрафной поразил ворота Джонстона. Развязка поединка наступила на 95-й минуте встречи. После подачи с углового кипер "Красных" Алиссон головой вколотил мяч в ворота хозяев, принеся своей команде важнейшие 3 очка.

Видео гола Алиссона - в обзоре матча "Вест Бромвич" - "Ливерпуль":



