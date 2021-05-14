Украинский хет-трик киевского «Динамо»

Согласитесь, «Динамо» просто не могло не завоевать Кубок в этой день! В день рождения клуба! В день смерти величайшего тренера – тренера №1 и клуба, и украинского, и советского футбола, да и просто одного величайших тренеров в истории футбола...
«Динамо» – с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Валерию Васильевичу – светлая и вечная память
Надеюсь, что динамовцы в Тернополе вспомнили не только про день рождения Сидклея, но и про значение этой даты для клуба, пишет Фраза,
В победе киевлян не сомневался, но очень важно и то, что победа эта полностью заслуженна, что счет мог быть крупнее, а до овертайма дело можно было не доводить. Моменты Цыганкова и особенно Беседина во втором тайме до сих пор перед глазами.
Но Виктор исправился, и именно его мяч в дополнительное время после прохода Жерсона и прекрасного паса пяткой набравшего свою лучшую форму Буяльского принес «Динамо» победу. Победу, которая подвела черту этому успешному сезону, в котором было почти всё: победа в Суперкубке, выход в Лигу чемпионов, а потом в плей-офф Лиги Европы, чемпионское звание и золотые медали в Кубке страны!
Не хватило только выхода в плей-офф Лиги чемпионов, но, честно говоря, после жеребьевки и попадания в одну группу с «Барселоной» и «Ювентусом» надежд на хотя бы второе место в такой компании у меня лично не было. При всей перспективе этих футболистов, с командами Роналду и Месси им тягаться пока что не по зубам. Как и с командой Унаи Эмери. Во всем же остальном – шик и блеск, максимум! За это мои самые искренние поздравления и благодарности всем причастным.