Украинский хет-трик киевского «Динамо»

Согласитесь, «Динамо» просто не могло не завоевать Кубок в этой день! В день рождения клуба! В день смерти величайшего тренера – тренера №1 и клуба, и украинского, и советского футбола, да и просто одного величайших тренеров в истории футбола...

«Динамо» – с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Валерию Васильевичу – светлая и вечная память

Надеюсь, что динамовцы в Тернополе вспомнили не только про день рождения Сидклея, но и про значение этой даты для клуба, пишет Фраза,

В победе киевлян не сомневался, но очень важно и то, что победа эта полностью заслуженна, что счет мог быть крупнее, а до овертайма дело можно было не доводить. Моменты Цыганкова и особенно Беседина во втором тайме до сих пор перед глазами.

Но Виктор исправился, и именно его мяч в дополнительное время после прохода Жерсона и прекрасного паса пяткой набравшего свою лучшую форму Буяльского принес «Динамо» победу. Победу, которая подвела черту этому успешному сезону, в котором было почти всё: победа в Суперкубке, выход в Лигу чемпионов, а потом в плей-офф Лиги Европы, чемпионское звание и золотые медали в Кубке страны!

Не хватило только выхода в плей-офф Лиги чемпионов, но, честно говоря, после жеребьевки и попадания в одну группу с «Барселоной» и «Ювентусом» надежд на хотя бы второе место в такой компании у меня лично не было. При всей перспективе этих футболистов, с командами Роналду и Месси им тягаться пока что не по зубам. Как и с командой Унаи Эмери. Во всем же остальном – шик и блеск, максимум! За это мои самые искренние поздравления и благодарности всем причастным.

Если же говорить о финальном матче, меня больше всего удивила и порадовала сверхнадежная игра динамовской обороны, которая не позволила очень неплохой атаке «Зари» создать ни одного по-настоящему серьезного момента. Честно скажу: после этого финала, в котором Киев по всем статьям переиграл команду Скрипника, убеждаюсь в том, что не тянут игроки «Зари», третьей команды страны, которая будет играть в еврокубковой группе, на уровень сборной-участницы Евро.





К сожалению. Ведь это тоже говорит об уровне нашего чемпионата. Хоть «Заря» и поборолась с «Шахтером» за второе место, но объективно в Украине, увы, есть только две команды более-менее приличного уровня. Собственно, мы это наблюдаем из года в год, видя кто сколько очков приносит в таблицу коэффициентов страны. Я бы очень хотел назвать «Зарю» третьей, но пока что не за что.





Ребята старались, хотели, но ни один игрок луганчан, на мой взгляд, не был лучше своего динамовского оппонента. А старание и характер игроков «Зари» были полностью перекрыты старанием и характером игроков «Динамо». Было слышно, как болельщики луганчан кричали своим игрокам: «Мужики! Мужики!». Но в этом матче, да и вообще в сезоне в целом, «мужиками» в ничуть не меньшей степени можно назвать игроков «Динамо»!