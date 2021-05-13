Финал ЛЧ неожиданно перенесли из Стамбула не в Лондон

Финальный матч Лиги чемпионов примет не Стамбул и не Лондон. УЕФА перенес игру в Порту, - сообщает журналист Фабрицио Романо. Официально об этом должны объявить в ближайшее время.

Решающий матч Лиги чемпионов должен был принять Олимпийский стадион в Стамбуле, но из-за тяжелой ситуации с COVID-19 Великобритания внесла Турцию в "красный" карантинный список, что обязывает всех игроков и фанатов проходить обязательный 10-дневный карантин после возвращения в Англию.

Невероятно, но финал уже второй год кряду переносят из Стамбула. И снова в Португалию. Только в прошлом сезоне решающий матч принимал не Порту, а Лиссабон.

В финале Лиги чемпионов 29 мая сыграют английские "Манчестер Сити" и "Челси". Если победу одержат "горожане", то украинский футболист Александр Зинченко завоюет 10-й международный трофей и станет самым титулованным футболистом страны.