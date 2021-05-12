Каким будет "Шахтер" и кто его возглавит?

Впервые за четырнадцать лет донецкий "Шахтер" не выиграл ни одного трофея в сезоне. В последний раз "горняки" не сумели взять ни одного титула во время кампании-2006/07.
В матче за Суперкубок-2006 "Шахтер" уступил киевскому "Динамо" (0:2), а затем проиграл "бело-синим" в финале Кубка Украины-2006/07 (1:2) и уступил в чемпионате, заняв второе место.
На этот раз дончане проиграли матч за Суперкубок киевлянам 1:3. После этого команда Луиша Каштру провалила выступление в Кубке Украины, вылетев от перволигового "Агробизнеса" (0:1) на стадии четвертьфинала, а в первенстве Украины отстала от своего вечного оппонента аж на 11 очков!
Еще до окончания сезона было известно, что с Луишем Каштру продлевать соглашение не станут. Впрочем, его и не увольняли по ходу сезона, а дали доработать двухлетний контракт до конца. В "Шахтере" вообще не принято принимать экстренные меры, такова философия клуба.
После заключительного матча с "Ингульцом" (1:0) Луиш Каштру объявил об уходе и поблагодарил клуб за два года работы, заявив, что у клуба есть будущее и фундамент этого будущего они заложили вместе.
Роберто де Дзерби - главный и едва ли не единственный кандидат на пост нового главного тренера сайт. ФК "Сассуоло"
С именем преемника Каштру большой интриги нет. Целый ряд ведущих источников уверен, что им станет действующий тренер итальянского "Сассуоло" Роберто Де Дзерби и о контракте с ним объявят с дня на день.
Одним из вариантов рассматривался Дарио Срна, но Ринат Ахметов в своем интервью телеканалу "Футбол" расставил все точки над "і".
- Я на эту тему с Дарио не разговаривал. Он очень чистый и откровенный парень. Он всегда скажет. И поверьте на слово – у него ума больше, чем амбиций. Он точно понимает, что он легенда "Шахтера".
Он сделал для "Шахтера" очень-очень много. И еще очень-очень много сделает. И он точно не возьмет на себя то, с чем не справится. Поэтому вы не думайте, что я сказал: "Дарио Срна, я хочу, чтобы завтра ты был главным тренером". Я ему пожелал удачи или позора?
Если он с этим справится – значит, он будет великим тренером, а если он не справится – значит, он скажет: "Президент, вы меня пригласили, и мне было неудобно вам отказать, а в итоге я встретился с тем, с чем не хотел бы встречаться".
В будущем все возможно. Но на этом этапе у нас немного другие идеи. А Дарио молодой, – сказал Ахметов.
Луиш Каштру после двух лет покидает "Шахтер." сайт ФК "Шахтер"
Нынешний алленаторе "Сассуоло" считается самым перспективным тренером на Апеннинах. Помимо "Шахтера", 41-летним специалистом интересуется ряд ведущих клубов Италии.
Как футболист де Дзерби проявить себя по-настоящему не смог. Поиграл в низших лигах, а в Серии "А" провел всего три игры за "Наполи". Под занавес игровой карьеры провел несколько игр в Лиге чемпионов за румынский "Клуж", где также разжился двумя чемпионскими титулами. Завершил карьеру футболиста в 2013 году, после чего сразу принялся развивать новую карьеру – тренерскую.
Начинал с низов - в клубе "Дарфо Боарио", аутсайдере Серии D. Затем была "Фоджа" (Серия С), откуда де Дзерби после двух успешных сезонов был внезапно уволен из-за разногласий с руководством. Следующей остановкой стал "Палермо", но там Роберто надолго не задержался. Затем поработал сезон в "Беневенто", откуда в 2018 году перебрался в "Сассуоло".
И именно в этой команде о де Дзерби узнала вся Италия. Молодой специалист стал работать по принципу "Барселоны" и привил скромной команде зрелищно атакующий стиль футбола. "Сассуоло" поражал всех результативностью и в минувшем чемпионате занял высокое восьмое место. В этом сезоне скромный клуб из региона Эмилия-Романья тоже идет на восьмой строчке и, скорее всего, завершит сезон на этом месте. Ну, может, "Рому" опередит.
В случае если он возглавит "Шахтер", то это станет сменой вектора донецкого клуба. После Луческу команду возглавляли португальские тренеры Пауло Фонсека и Луиш Каштру с очевидным акцентом на бразильских футболистов.
Хотя не стоит забывать, что в свое время "Шахтер" уже возглавлял итальянец Невио Скала, воплотивший в реальность мечту президента "Шахтера", добыв для Донецка первый в истории титул чемпиона Украины. Однако на евроарене у итальянца не пошло. В квалификации Лиги чемпионов-2002/03 на пути "горняков" стал "Брюгге", выбивший дончан в серии пенальти, а в Кубке УЕФА того же сезона "Шахтер" был унижен "Аустрией" (5:2 – по сумме двух матчей), причем первый поединок в Австрии принес не только катастрофический результат для "горняков" (1:5), но и подвел черту под работой Скалы в Донецке. После того фиаско Невио подал в отставку, и сезон с командой дорабатывал Валерий Яремченко.
Михаил Соколовский - легенда донецкого клуба. сайт ФК "Шахтер"
Очевидно, что в команде произойдут кадровые изменения. Тайсон уже покинул "Шахтер". Скорее всего, уйдет Марлос, у которого контракт истекает в декабре. Как и у Мораеса, получившего тяжелую травму (разрыв крестообразных связок), из-за которой он пропустит не меньше девяти месяцев. Когда он восстановится, ему будет 35, и "Шахтеру" он точно уже не сможет помочь.
В ноябре истекает соглашение с Дентиньо, и он тоже с вероятностью 99,9% покинет "Шахтер". В июне контракт заканчивается у Пятова, окончательно потерявшего место основного голкипера (проиграл конкуренцию молодому Анатолию Трубину). Хотя Пятова могут и продлить на год-другой, опытный вратарь не помешает.
Не забывайте, что этой зимой команду покинул Виктор Коваленко. За два сезона при Каштру "Шахтер" сделал всего три приобретения – Витао, Коноплянка и Вакула. Впрочем, массовой закупки новых футболистов точно не будет – об этом рассказал президент клуба.
Наверняка приобретут одного форварда и, может быть, еще одного-двух футболистов на перспективу. А ставка будет сделана на тех, кто уже есть - Соломона, Тете, Додо, Маркоса Антонио, Фернандо.
Многие эксперты полагают, что "Шахтер" точно станет слабее и даже начнет проигрывать конкуренцию "Динамо". Однако давайте не спешить с выводами и прогнозами. Дончане уже не раз доказывали, что умеют выходить из трудных положений.
В "Шахтере" уже работал итальянец - Невио Скала. Именно при нем горняки впервые стали чемпионами Украины. сайт ФК "Шахтер"
Каким видится "Шахтер" с новым итальянцем у руля, мы спросили у легенды "Шахтера" Михаила Соколовского.
- Уже больше десяти лет "Шахтер" ставит перед собой самые высокие задачи – победить в Лиге Европы, удачно выступить в Лиге чемпионов, воспитать великих футболистов. Этим путем и нужно идти. Приглашение итальянского специалиста это как нельзя лучше подтверждает. Все итальянские тренеры очень амбициозные. Наверняка он внесет какие-то изменения в плане организации игры. Итальянцы славятся этим.
И мне кажется, "Шахтер" продолжит свою стратегию в отношении легионеров – 60% иностранцев на 40% украинцев. Бразильские футболисты - большие мастера. Вы посмотрите, к примеру, на "Барселону". Там уже три-четыре испанца, а все остальные - легионеры. На самих испанцев – Пике, Бускетса, Альбу - жалко смотреть, хотя они величайшие игроки, чемпионы мира и Европы, обладатели Лиги чемпионов. Они уже на издыхании, а ключевую роль в команде делают иностранцы. Главное – чтобы возрастные игроки "Шахтера" сохранили мотивацию. В Лиге чемпионов я видел ее постоянно, а вот в чемпионате Украины не всегда замечал.
Я разговаривал с Мариушем Левандовски, и он отмечал, что рядом с такими игроками, как Фернандиньо, Жадсон, Виллиан, Дуглас Коста, естественно, все ощутимо прибавляют в классе. Так что сильные бразильцы необходимы! Амбиций "Шахтер" не убавил. Сделают выводы и несомненно станут лучше.
И я хочу отдать должное Тайсону и Марлосу. Они много лет выступали на высочайшем уровне, показывая футбол международного класса. Они столько принесли пользы "Шахтеру", что я бы не предъявлял к ним никаких претензий.