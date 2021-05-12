Каким будет "Шахтер" и кто его возглавит?

Впервые за четырнадцать лет донецкий "Шахтер" не выиграл ни одного трофея в сезоне. В последний раз "горняки" не сумели взять ни одного титула во время кампании-2006/07.

В матче за Суперкубок-2006 "Шахтер" уступил киевскому "Динамо" (0:2), а затем проиграл "бело-синим" в финале Кубка Украины-2006/07 (1:2) и уступил в чемпионате, заняв второе место.

На этот раз дончане проиграли матч за Суперкубок киевлянам 1:3. После этого команда Луиша Каштру провалила выступление в Кубке Украины, вылетев от перволигового "Агробизнеса" (0:1) на стадии четвертьфинала, а в первенстве Украины отстала от своего вечного оппонента аж на 11 очков!

Еще до окончания сезона было известно, что с Луишем Каштру продлевать соглашение не станут. Впрочем, его и не увольняли по ходу сезона, а дали доработать двухлетний контракт до конца. В "Шахтере" вообще не принято принимать экстренные меры, такова философия клуба.

После заключительного матча с "Ингульцом" (1:0) Луиш Каштру объявил об уходе и поблагодарил клуб за два года работы, заявив, что у клуба есть будущее и фундамент этого будущего они заложили вместе.





Почему не Срна С именем преемника Каштру большой интриги нет. Целый ряд ведущих источников уверен, что им станет действующий тренер итальянского "Сассуоло" Роберто Де Дзерби и о контракте с ним объявят с дня на день. Одним из вариантов рассматривался Дарио Срна, но Ринат Ахметов в своем интервью телеканалу "Футбол" расставил все точки над "і". - Я на эту тему с Дарио не разговаривал. Он очень чистый и откровенный парень. Он всегда скажет. И поверьте на слово – у него ума больше, чем амбиций. Он точно понимает, что он легенда "Шахтера". Он сделал для "Шахтера" очень-очень много. И еще очень-очень много сделает. И он точно не возьмет на себя то, с чем не справится. Поэтому вы не думайте, что я сказал: "Дарио Срна, я хочу, чтобы завтра ты был главным тренером". Я ему пожелал удачи или позора? Если он с этим справится – значит, он будет великим тренером, а если он не справится – значит, он скажет: "Президент, вы меня пригласили, и мне было неудобно вам отказать, а в итоге я встретился с тем, с чем не хотел бы встречаться". В будущем все возможно. Но на этом этапе у нас немного другие идеи. А Дарио молодой, – сказал Ахметов. Луиш Каштру после двух лет покидает "Шахтер." сайт ФК "Шахтер" Луиш Каштру после двух лет покидает "Шахтер." сайт ФК "Шахтер"





Кто такой де Дзерби и почему за него так ухватился "Шахтер"? Нынешний алленаторе "Сассуоло" считается самым перспективным тренером на Апеннинах. Помимо "Шахтера", 41-летним специалистом интересуется ряд ведущих клубов Италии. Как футболист де Дзерби проявить себя по-настоящему не смог. Поиграл в низших лигах, а в Серии "А" провел всего три игры за "Наполи". Под занавес игровой карьеры провел несколько игр в Лиге чемпионов за румынский "Клуж", где также разжился двумя чемпионскими титулами. Завершил карьеру футболиста в 2013 году, после чего сразу принялся развивать новую карьеру – тренерскую. Начинал с низов - в клубе "Дарфо Боарио", аутсайдере Серии D. Затем была "Фоджа" (Серия С), откуда де Дзерби после двух успешных сезонов был внезапно уволен из-за разногласий с руководством. Следующей остановкой стал "Палермо", но там Роберто надолго не задержался. Затем поработал сезон в "Беневенто", откуда в 2018 году перебрался в "Сассуоло". И именно в этой команде о де Дзерби узнала вся Италия. Молодой специалист стал работать по принципу "Барселоны" и привил скромной команде зрелищно атакующий стиль футбола. "Сассуоло" поражал всех результативностью и в минувшем чемпионате занял высокое восьмое место. В этом сезоне скромный клуб из региона Эмилия-Романья тоже идет на восьмой строчке и, скорее всего, завершит сезон на этом месте. Ну, может, "Рому" опередит. В случае если он возглавит "Шахтер", то это станет сменой вектора донецкого клуба. После Луческу команду возглавляли португальские тренеры Пауло Фонсека и Луиш Каштру с очевидным акцентом на бразильских футболистов. Хотя не стоит забывать, что в свое время "Шахтер" уже возглавлял итальянец Невио Скала, воплотивший в реальность мечту президента "Шахтера", добыв для Донецка первый в истории титул чемпиона Украины. Однако на евроарене у итальянца не пошло. В квалификации Лиги чемпионов-2002/03 на пути "горняков" стал "Брюгге", выбивший дончан в серии пенальти, а в Кубке УЕФА того же сезона "Шахтер" был унижен "Аустрией" (5:2 – по сумме двух матчей), причем первый поединок в Австрии принес не только катастрофический результат для "горняков" (1:5), но и подвел черту под работой Скалы в Донецке. После того фиаско Невио подал в отставку, и сезон с командой дорабатывал Валерий Яремченко. Михаил Соколовский - легенда донецкого клуба. сайт ФК "Шахтер" Михаил Соколовский - легенда донецкого клуба. сайт ФК "Шахтер"



