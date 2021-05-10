Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.63
USD
27.76
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
9 мая 21, 22:45
Чемпионат Украины завершен: кто пробился в еврокубки?
Чемпионат Украины
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В чемпионате Украины по футболу 2020/21 были сыграны заключительные матчи.

В воскресенье, 9 мая, завершился чемпионат Украины по футболу 2020/21. В этот игровой день определился последний счастливчик, который будет представлять Украину в еврокубках.

Чемпионом страны стало киевское «Динамо», набравшее по ходу сезона 65 очков. На втором месте расположился донецкий «Шахтёр» (54). Таким образом, столичный клуб начнёт свой путь в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с группового этапа, а «горнякам» предстоит стартовать на квалификационном этапе.

Бронзовые медали УПЛ в сезоне-2020/21 завоевала луганская «Заря» (50), еврокубковый путь которой в следующем сезоне начнётся с группового этапа Лиги Европы. Четвёртое и пятое места заняли «Колос» и «Ворскла» соответственно, в их активе по 41 очку. Этим клубам предстоит сыграть в Лиге конференций.


Отметим, в первую лигу из УПЛ вылетел "Минай".

Финальная турнирная таблица чемпионата Украины по футболу 2020/21:


Лучшим бомбардиром ЧУ стал нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач, который записал на свой счет 15 голов. Лучшим ассистентом турнира стал полузащитник "Шахтера" Алан Патрик, который отдал 8 ассистов.

Напомним, что футбольный сезон в Украине завершится 13 мая, когда "Динамо" и "Заря" сыграют финальный матч Кубка Украины-2021. Отметим, на пути в финал "Динамо" одолело "Агробизнес", а "Заря" переиграла "Александрию".
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Гвардиола похвалил Зинченко
"Динамо" - "Минай": видео онлайн-трансляция матча
Капитан "Динамо" забил "Заре" гол-шедевр. Видео
Побит рекорд Пеле. "Король Футбола" поздравил португальца
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Обзор матча "Колос" - "Динамо". видео
Лента новостей