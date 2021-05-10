Чемпионат Украины завершен: кто пробился в еврокубки?

В воскресенье, 9 мая, завершился чемпионат Украины по футболу 2020/21. В этот игровой день определился последний счастливчик, который будет представлять Украину в еврокубках.

Чемпионом страны стало киевское «Динамо», набравшее по ходу сезона 65 очков. На втором месте расположился донецкий «Шахтёр» (54). Таким образом, столичный клуб начнёт свой путь в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с группового этапа, а «горнякам» предстоит стартовать на квалификационном этапе.





Бронзовые медали УПЛ в сезоне-2020/21 завоевала луганская «Заря» (50), еврокубковый путь которой в следующем сезоне начнётся с группового этапа Лиги Европы. Четвёртое и пятое места заняли «Колос» и «Ворскла» соответственно, в их активе по 41 очку. Этим клубам предстоит сыграть в Лиге конференций.





Отметим, в первую лигу из УПЛ вылетел "Минай".

Финальная турнирная таблица чемпионата Украины по футболу 2020/21:





Лучшим бомбардиром ЧУ стал нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач, который записал на свой счет 15 голов. Лучшим ассистентом турнира стал полузащитник "Шахтера" Алан Патрик, который отдал 8 ассистов.





Напомним, что футбольный сезон в Украине завершится 13 мая, когда "Динамо" и "Заря" сыграют финальный матч Кубка Украины-2021. Отметим, на пути в финал "Динамо" одолело "Агробизнес", а "Заря" переиграла "Александрию".



