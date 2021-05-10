Обзор матча "Колос" - "Динамо". видео

В воскресенье, 9 мая, "Колос" в рамках матча заключительного 26-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Динамо". Встреча, проходившая в Ковалевке, завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:3.

"Динамо" без проблем обыграло хозяев, забив в ворота Волынца три безответных мяча. Сначала Денис Гармаш в первом тайме замкнул блестящую командную атаку гостей. А во втором тайме Николай Шапаренко и Виталий Миколенко красивыми ударами довели счет до разгромного.

Этот успех позволил киевлянам, которые досрочно стали чемпионами еще в апреле, набрать 65 очков, "Колос" с 41 баллом в активе - четвертый.

Ранее сообщалось, что в 25-м туре УПЛ "Колос" добыл победу над "Александрией" в матче с судейским скандалом, а "Динамо" в новой форме не сумело переиграть "Мариуполь".