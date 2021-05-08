Футболист Рубин забил гол-бриллиант (видео)

В матче регулярного сезона МЛС "Реал Солт-Лейк" - "Сан-Хосе Эртквейкс" был забит невероятный гол.

На 43-й минуте поединка американский нападающий Рубио Рубин после скидки партнера головой подработал мяч, а затем пушечным ударом через себя вколотил мяч под перекладину ворот "Сан Хосе". Однако шикарное взятие ворот не помогло "Реалу" добыть три очка. Пол занавес поединка форвард гостей Крис Вондоловски оформил дубль, принеся своей команде победу.

Видео гола Рубина:





Видеообзор матча "Реал Солт-Лейк" - "Сан-Хосе Эртквейкс":





Отметим, "Сан-Хосе Эртквейкс" с 9 очками лидирует в Западной конференции, "Реал Солт-Лейк" (6 очков) - третий.

