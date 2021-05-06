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Спорт
Футбол
6 мая 21, 20:05
"Минай" отказывается играть против "Шахтера": что произошло?
футбол
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Матч "Минай" - "Шахтер" может не состояться из-за демарша футболистов хозяев.

В четверг, 6 мая, "Минай" в Киеве на НСК "Олимпийский" должен принять "Шахтер", однако по информации UA-Футбол, футболисты хозяев отказались выходить на игру.

По информации источника, причиной этого стали аномальные ставки на игру. За день до встречи коэффициенты на победу "Миная" выросли с 27 до 44. Кроме того, котировки резко подскочили на ставку "тотал больше 3,5". Примечательно, что некоторые букмекеры и вовсе перестали принимать ставки на этот матч.

По плану Матч "Минай" - "Шахтер" должен начаться в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что "Шахтер" ведет борьбу с "Зарей" за второе место в УПЛ, а "Минай" пытается сохранить прописку в лиге. На данный момент закарпатская команда занимает последнее место в первенстве.

Ранее сообщалось, что "Минай" в прошлом туре минимально проиграл "Заре".
telegraf.com.ua
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