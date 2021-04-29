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Спорт
Футбол
28 апреля 21, 23:47
ПСЖ вышел вперед в полуфинале ЛЧ с "Ман Сити": видео
ПСЖ,Ман Сити
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Бразильский футболист Маркиньос открыл счет в матче ПСЖ - "Манчестер Сити".

Бразильский центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос открыл счет в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов сезона 2020/21 против "Манчестер Сити".

Во встрече, что проходит в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс", банальный угловой привел к голу. На 15-й минуте поединка Анхель Ди Мария исполнил подачу со стандарта, а Маркиньос перевесел всех в воздухе, и мощным ударом головой переправил мяч в сетку ворот - без шансов для Эдерсона. 

Видео гола Маркиньоса в матче ПСЖ - "Манчестер Сити":


В текущем сезоне 26-летний Маркиньос провел 33 матча за ПСЖ во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.
telegraf.com.ua
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