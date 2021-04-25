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Спорт
Футбол
25 апреля 21, 16:53
Футболист сборной Украины из-за травмы пропустит Евро-2020
Жуниор Мораес
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Один из ключевых форвардов сборной Украины получил разрыв крестообразной связки колена

Один из ключевых форвардов "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес на тренировке перед матчем 23-го тура чемпионата Украины против "Александрии" получил разрыв крестообразной связки колена.

Как сообщает пресс-служба "Шахтера", на следующей неделе Мораесу предстоит операция.

По предварительным оценкам медицинского департамента клуба, восстановление футболиста займет около 6 месяцев и игрок пропустит чемпионат Европы-2020.

34-летний Мораес в текущем сезоне в Премьер-лиге забил 6 голов в 17 поединках, преодолел рубеж в 100 мячей в турнире и вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.

Отметим, сборная Украины проведет следующий сбор в мае, когда начнет подготовку к Евро-2020. Континентальное первенство стартует в начале июня.

Подопечные Андрея Шевченко первый матч на турнире проведут 13-го июня против Нидерландов.
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