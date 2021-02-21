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21 февраля 21, 22:15
"Шахтер" без проблем переиграл "Рух". видео
Шахтер,Рух
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"Шахтер" в 15-м туре УПЛ 2020/21 обыграл "Рух".

В воскресенье, 21 февраля, "Шахтер" в рамках матча 15-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Рух". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась убедительной победой "Горняков" со счетом 2:0.

Уже в дебюте встречи "Шахтер" вышел вперед. Марлос вывел Тете на свидание с Бандурой, которое завершилось взятием ворот в исполнении бразильца. Во втором тайме дончане упрочили лидерство усилиями Майкона, который реализовал пенальти.

Эта победа позволила "Горнякам" (33 очка) догнать лидирующее "Динамо" в турнирной таблице УПЛ, "Рух" (10 очков) -13-й. В следующем туре дончане примут "Зарю" (28.02.2021), а львовский коллектив сыграет в гостях с "Колосом" (27.02.2021).

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в своем первом официальном поединке в 2021 году сенсационно не сумел обыграть "Колос". Кроме того, дончане посреди недели добыли победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
telegraf.com.ua
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