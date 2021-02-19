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Спорт
Футбол
19 февраля 21, 09:35
Лига Европы. Донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" 2:0. ВИДЕО
Шахтер,Маккаби
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Лига Европы.

Вчера вечером украинский "Шахтер" переиграл израильский "Маккаби" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, победив их со счетом 2:0. Игра проходила на выезде в Тель-Авиве.

Счет "горняков" первым открыл Алан Патрик на 31-й минуте матча. Второй гол в ворота израильтян вкатил бразилец Тете на последних минутах матча в добавленное арбитром время 90+2.



В ответном матче "Шахтер" будет принимать Маккаби в Киеве на НСК "Олимпийский" 25 февраля.

14 декабря 2020 года стали известны результаты жеребьевки – "Динамо" и "Шахтер" получили соперников в 1/16 Лиги Европы.
liga.net
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