Лига Европы. Донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" 2:0. ВИДЕО

Вчера вечером украинский "Шахтер" переиграл израильский "Маккаби" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, победив их со счетом 2:0. Игра проходила на выезде в Тель-Авиве.
Счет "горняков" первым открыл Алан Патрик на 31-й минуте матча. Второй гол в ворота израильтян вкатил бразилец Тете на последних минутах матча в добавленное арбитром время 90+2.
В ответном матче "Шахтер" будет принимать Маккаби в Киеве на НСК "Олимпийский" 25 февраля.14 декабря 2020 года стали известны результаты жеребьевки – "Динамо" и "Шахтер" получили соперников в 1/16 Лиги Европы.