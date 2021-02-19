Лига Европы. Донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" 2:0. ВИДЕО

Вчера вечером украинский "Шахтер" переиграл израильский "Маккаби" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, победив их со счетом 2:0. Игра проходила на выезде в Тель-Авиве.

Счет "горняков" первым открыл Алан Патрик на 31-й минуте матча. Второй гол в ворота израильтян вкатил бразилец Тете на последних минутах матча в добавленное арбитром время 90+2.



