Шахтер и Динамо начинают путь в плей-офф ЛЕ. Кто пройдет?

Полуфиналисту прошлого розыгрыша Лиги Европы донецкому "Шахтеру" в кои-то веки повезло со жребием в первом раунде плей-офф. Израильский "Маккаби" - это не испанская "Сельта", немецкий "Айнтрахт" или португальская "Бенфика".
С тех пор как Луческу покинул "Шахтер", а случилось сие по окончании сезона 2015/16, когда "Шахтер" дошел полуфинала Лиги Европы, где уступил испанской "Севилье", дончане трижды стартовали в 1/16 финала ЛЕ. И только в прошлом году "оранжево-черные" сумели преодолеть первый раунд.
Украинским командам традиционно сложно всегда давался переход с зимы на весну. Не имея игровой практики, отечественные клубы очень часто сходили с дистанции уже в первом раунде. Возможно, "Шахтер" таких осечек совершал бы меньше, если бы не подлянки со жребием, который нечасто был благосклонным к дончанам.
И вот, наконец, откровенно повезло. Израильские команды – редкие участники весенних стадий еврокубков. Иногда случаются прорывы, как у "Апоэля" в Кубке УЕФА-2001/02, когда он дошел до четвертьфинала, где дал бой "Милану", но это все же исключение из правил. При всех своих внутренних достижениях "Маккаби" (Тель-Авив) лишь второй раз в истории забирается выше группового этапа.
Первый и последний раз это случилось в сезоне 2013/14. Тогда в 1/16 финала ЛЕ "Маккаби" без шансов уступил швейцарскому "Базелю" (0:0, 0:3), которого в минувшем сезоне легко прошел "Шахтер". Интересно, что в сезоне 2013/14 "горняки" тоже вылетели в 1/16 финала, уступив далеко не самой сильной чешской "Виктории". И это воспринималось как сенсация.
Букмекеры отдают полное преимущество в этой паре "Шахтеру": проход дончан оценивается мизерным коэффициентом 1,15. То есть из 100 грн можно заработать только 15 грн сверху.
Единственный сюрприз, который может поджидать "Шахтер" в этом противостоянии, – главный тренер "желто-синих". Это голландец Патрик ван Леувен, который семь лет, с 2006-го по 2013-й, трудился в академии "горняков" - сначала помогал Хенку ван Стее, а в 2008-м стал ее руководителем.
По итогам работы в Донецке ван Леувен даже написал книгу "Философия Футбола", на обложке которой – он сам в тренировочном костюме "Шахтера". И какая же ирония: 52-летний специалист дебютирует в еврокубках против клуба, к чьему становлению он приложил немало усилий. С его руки в том числе в академии выросли такие игроки, как Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко и Николай Матвиенко.
"Маккаби" вышел из своей группы, имея отрицательную разницу забитых и пропущенных. Испанский "Вильярреал" на групповом этапе устроил израильтянам порку (4:0). В остальном "Маккаби" не проигрывал, но и не блистал, опередив скромный турецкий "Сивасспор" и азербайджанский "Карабах". Из шести матчей "Маккаби" только лишь в одной игре забил больше одного мяча – когда на выезде победили "Сивасспор" (2:1). Играет команда закрыто, и атака, пожалуй, самое слабое ее звено. Одним словом, сложно представить, за счет чего израильтяне смогут пройти "Шахтер".
Это противостояние станет особенным для Манора Соломона, которому выпал прекрасный шанс проявить себя в матчах против своих же земляков. Собственно, на родине он выступал за другой "Маккаби" - из Петах-Тыквы. Кстати, в резюме Соломона есть уже забитый мяч в ворота "Маккаби" (Тель-Авив): в мае 2017 года он стал героем матча (2:1) в национальном чемпионате, забив гол и отдав результативную передачу. Будем рады, если он снова огорчит тельавивцев. И не только он!
Первый матч состоится в Тель-Авиве. Начало встречи – 22.00.
Бей своих, чтобы чужие боялись. Соломон уж очень хочет огорчить своих земляков. Фото: ФК Шахтер
У "Динамо" картина менее радужная. Еще свежи в памяти поединки полуторагодичной давности, когда "Брюгге" поставил киевлянам подножку в квалификации ЛЧ. Преодолев, помимо киевлян, еще и австрийский ЛАСК, бельгийцы угодили в одну группу к "Реалу", ПСЖ и "Галатасараю".
Понятно, что шансов на выход из группы, в которой у тебя действующий обладатель ЛЧ и будущий финалист, мало. Но "Брюгге" на старте кампании сумел удивить и едва не увез победу из "Сантьяго Бернабэу". Хорошо знакомый украинским болельщикам Деннис Бонавентуре, выступавший за луганскую "Зарю", оформил дубль в первом тайме, но мадридцы сумели уйти от поражения (2:2).
Да, больше "Брюгге" не удивлял, однажды уступил ПСЖ - 0:5, но "Галатасарай" в итоге обошел, а в Лиге Европы им сразу же достался "Манчестер Юнайтед", и бельгийцы вылетели на стадии 1/16 финала.
В этом сезоне "брюжжане" тоже выступали в Лиге чемпионов и куда успешнее, чем в прошлом году. Соперниками бельгийцев в группе были римский "Лацио", дортмундская "Боруссия" и питерский "Зенит".
"Брюгге" дважды победил "Зенит", дважды уступил "Боруссии" - 0:3 и дважды с "Лацио" свел матч вничью. В заключительному туре "Брюгге" нужно было победить "Лацио", чтобы квалифицироваться в 1/8 финала ЛЧ. И бельгийцы были близки к выполнению этой миссии, но их подвел украинский защитник Эдуард Соболь, оставивший команду в меньшинстве еще в первом тайме.
Бельгийцы даже вдесятером умудрились задать римлянам настоящую нервотрепку. Подопечные Филиппа Клемана едва не додушили римлян. Апогеем стал удар в перекладину. В компенсированное время Шарль Де Кетеларе с острого угла пробил в каркас, будто завершив все усилия "Брюгге" звонким треском. Героически сражались бельгийцы, но историческое достижение сделали "орлы". Впервые за 20 лет "Лацио" попал в плей-офф Лиги чемпионов.
Этот "Брюгге" еще больше впечатляет с точки зрения качества игры, что был полтора года назад. К тому же "Брюгге" в накате, ведь бельгийское первенство идет в разгаре, а динамовцы успели провести только один матч в чемпионате. На руку "Динамо" лишь то, что в четверг в Киеве ожидается сильнейший мороз, к тому же троих ведущих игроков "Брюгге" подкосил коронавирус. Это где-то уравнивает шансы соперников на проход в 1/8 финала, хотя букмекеры по-прежнему считают фаворитом пары "Брюгге" - 65% на 35%. Напомним, что встречу перенесли на 17.00, и она пройдет со зрителями на НСК "Олимпийском". Так что утепляйтесь и вперед на стадион - поддержать "Динамо"!
"Маккаби" (Тель-Авив) лишь второй раз в истории вышел в плей-офф ЛЕ. Фото: UEFA.com