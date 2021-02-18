Шахтер и Динамо начинают путь в плей-офф ЛЕ. Кто пройдет?

Полуфиналисту прошлого розыгрыша Лиги Европы донецкому "Шахтеру" в кои-то веки повезло со жребием в первом раунде плей-офф. Израильский "Маккаби" - это не испанская "Сельта", немецкий "Айнтрахт" или португальская "Бенфика".

С тех пор как Луческу покинул "Шахтер", а случилось сие по окончании сезона 2015/16, когда "Шахтер" дошел полуфинала Лиги Европы, где уступил испанской "Севилье", дончане трижды стартовали в 1/16 финала ЛЕ. И только в прошлом году "оранжево-черные" сумели преодолеть первый раунд.

Украинским командам традиционно сложно всегда давался переход с зимы на весну. Не имея игровой практики, отечественные клубы очень часто сходили с дистанции уже в первом раунде. Возможно, "Шахтер" таких осечек совершал бы меньше, если бы не подлянки со жребием, который нечасто был благосклонным к дончанам.

И вот, наконец, откровенно повезло. Израильские команды – редкие участники весенних стадий еврокубков. Иногда случаются прорывы, как у "Апоэля" в Кубке УЕФА-2001/02, когда он дошел до четвертьфинала, где дал бой "Милану", но это все же исключение из правил. При всех своих внутренних достижениях "Маккаби" (Тель-Авив) лишь второй раз в истории забирается выше группового этапа.

Первый и последний раз это случилось в сезоне 2013/14. Тогда в 1/16 финала ЛЕ "Маккаби" без шансов уступил швейцарскому "Базелю" (0:0, 0:3), которого в минувшем сезоне легко прошел "Шахтер". Интересно, что в сезоне 2013/14 "горняки" тоже вылетели в 1/16 финала, уступив далеко не самой сильной чешской "Виктории". И это воспринималось как сенсация.

Букмекеры отдают полное преимущество в этой паре "Шахтеру": проход дончан оценивается мизерным коэффициентом 1,15. То есть из 100 грн можно заработать только 15 грн сверху.

Единственный сюрприз, который может поджидать "Шахтер" в этом противостоянии, – главный тренер "желто-синих". Это голландец Патрик ван Леувен, который семь лет, с 2006-го по 2013-й, трудился в академии "горняков" - сначала помогал Хенку ван Стее, а в 2008-м стал ее руководителем.

По итогам работы в Донецке ван Леувен даже написал книгу "Философия Футбола", на обложке которой – он сам в тренировочном костюме "Шахтера". И какая же ирония: 52-летний специалист дебютирует в еврокубках против клуба, к чьему становлению он приложил немало усилий. С его руки в том числе в академии выросли такие игроки, как Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко и Николай Матвиенко.

"Маккаби" вышел из своей группы, имея отрицательную разницу забитых и пропущенных. Испанский "Вильярреал" на групповом этапе устроил израильтянам порку (4:0). В остальном "Маккаби" не проигрывал, но и не блистал, опередив скромный турецкий "Сивасспор" и азербайджанский "Карабах". Из шести матчей "Маккаби" только лишь в одной игре забил больше одного мяча – когда на выезде победили "Сивасспор" (2:1). Играет команда закрыто, и атака, пожалуй, самое слабое ее звено. Одним словом, сложно представить, за счет чего израильтяне смогут пройти "Шахтер".

Это противостояние станет особенным для Манора Соломона, которому выпал прекрасный шанс проявить себя в матчах против своих же земляков. Собственно, на родине он выступал за другой "Маккаби" - из Петах-Тыквы. Кстати, в резюме Соломона есть уже забитый мяч в ворота "Маккаби" (Тель-Авив): в мае 2017 года он стал героем матча (2:1) в национальном чемпионате, забив гол и отдав результативную передачу. Будем рады, если он снова огорчит тельавивцев. И не только он!

Первый матч состоится в Тель-Авиве. Начало встречи – 22.00.



