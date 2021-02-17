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Спорт
Футбол
17 февраля 21, 07:23
"Барселона" потерпела крупное поражение от ПСЖ в ЛЧ. видео
Барселона, ПСЖ
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"Барселона" и ПСЖ провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21.

Во вторник, 16 февраля, "Барселона" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимала ПСЖ. Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

Команды провели обоюдно острый первый тайм, который закономерно завершился голами. 

За "Барселону" отличился Лионель Месси, реализовавший пенальти, который назначили за фол Кюрзава на де Йонге. 

Парижане практически сразу отыгрались. Килиан Мбаппе воспользовался феноменальной передачей Верратти в касание, попутно оставив в дураках Лангле. 

Во втором тайме французы включились и забили два быстрых гола. Сначала неуловимый Мбаппе расстрелял ворота хозяев после отскока, а затем Мойзе Кин головой замкнул навес Паредеса со штрафного. 

А финальную точку во встрече поставил Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик на "Камп Ноу".

"Барселона" 1:4 ПСЖ

Голы: Месси: 27' (с пенальти) - Мбаппе 32', 65', 85', Мойзе Кин 70'

Барселона: Тер Штеген – Дест (Мингеса, 71), Пике (Пуч, 79), Лангле, Альба — де Йонг, Бускетс (Пьянич, 79), Педри (Тринкао, 79) – Гризманн (Брэйтуэйт, 85) — Месси, Дембеле. 

ПСЖ: Навас – Флоренци (Керер, 89), Маркиньос, Кимпембе, Курзава — Паредес, Гуйе (Эррера, 46) – Кин (Данилу, 85), Вератти (Дракслер, 73), Мбаппе — Икарди.

Предупреждения: Гуйе, 20.


Ответная игра между командами запланирована на 10-е марта в Париже.
telegraf.com.ua
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