Удержит ли "Динамо" преимущество над "Шахтером"?

Украинская Премьер-лига (УПЛ) возвращается после двухмесячной зимней паузы. Второй круг чемпионата откроется матчами 14-го тура, а завершение юбилейного, 30-го, первенства запланировано на 15 мая 2021 года.
Столь ранний старт обусловлен тем фактом, что на следующей неделе возвращаются еврокубки и на этот год запланировано проведение Евро-2020.
И футболу нипочем, что в субботу в Киеве ожидается температура -12 градусов, а по всей Украине пройдут снегопады. Это не должно помешать проведению игру, заверяет исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.
- Никаких официальных обращений к нам по поводу переносов или отмены матчей не было. У нас есть план В, но надеемся, что до него дело не дойдет. На данный момент мы не будем озвучивать его. Надеемся, что матчи пройдут согласно календарю и переносов не будет, - убеждает Дикий.
Единственное, из-за погодных условий матч "Мариуполь" - "Александрия" перенесли в Запорожье. Остальные матчи 14-го тура Favbet Лиги должны пройти в запланированных городах.Скандальное завершение первого круга
Первый круг чемпионата Украины завершился скандалом – срывом встречи "Ингулец" - "Шахтер" по причине замерзшего поля в Кропивницком. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ признал клуб из Кировоградской области виновным в неготовности газона и засчитал "Ингульцу" техническое поражение 0:3 и оштрафовал команду на 50 тысяч гривен. После этого решения в активе "Шахтера" стало 29 очков, на одно меньше, чем у лидера УПЛ "Динамо".
Злого умысла со стороны "Шахтера" не было. Генеральный директор "горняков2 Сергей Палкин утверждает, что "Шахтер" готов был помочь "Ингульцу" в проведении матча.
- Они решили сэкономить на обогреве и почему-то не включали его очень долгое время. Мы даже были готовы помочь, но технически это уже не имело смысла, потому что за один день система подогрева поля не успеет даже разогнаться, - рассказывал Палкин.
13-й тур, последний перед уходом на перерыв, ознаменовался еще одним скандалом. Киевское "Динамо" потеряло два очка в игре с "Колосом" (2:2) при непонятном судействе Игоря Пасхала. Румынский специалист после весьма странного удаления Шепелева вышел на поле и обложил Пасхала нецензурной бранью, после чего отправился в подтрибунное помещение, а вскоре вернулся на скамью запасных.
И если бы это было единственное спорное решение в этой игре. В концовке первой половины Евгений Селезнев, которого на днях погнали из "Колоса", рухнул на газон после ласкового касания рукой по лицу от Миколенко. Пасхал пересмотрел ВАР и назначил пенальти, который сам пострадавший и реализовал.
Негодование киевлян можно понять, хотя, слегка поостыв, капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук больше склоняется к тому, что во всем виноват ВАР.
- Пасхал - хороший судья, ничего против него не имею, но он не рассматривает эпизод во время игры в динамике. Он же сначала видит, что все не так страшно, но ему в ухо шепчут: "Иди посмотри ВАР". И находят ему такой ракурс повтора, что уже самому Пасхалу не по себе и кажется, что могло что-то страшное случиться после контракта. Ну не серьезно удалять футболистов после того, как им наступили на ногу (в эпизоде с Шепелевым).
Возьмите Англию и посмотрите, как там судят или как в ЛЧ Вербичу вставили. На 100% уверен, что в Украине удалили бы игрока за фол на Вербиче. Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд нанес травму Вирджилу ван Дейку, но его не удалили и даже дисквалификацию не выписали постфактум.
Футбол превращается из контактного вида спорта, где всегда приветствовалась борьба, в балет. Ты уже элементарно не знаешь, как мяч отбирать. Я уверен, три года назад, за фол Миколенко на Селезневе в игре с "Колосом" никто бы и близко не ставил, - заключил Сидорчук.
"Динамо" заслуженно лидирует после первого круга. Команда Луческу совершила меньше осечек и, если бы не эта потеря очков с "Колосом" и не фиаско "Шахтера" в личной встрече 0:3, на зимний отдых киевляне могли уйти с приличным отрывом и реальными шансами на итоговое золото, которое Мирче Луческу принципиально важно добыть. А так – всего одно очко преимущества.
А вот "Шахтер", порадовавший двумя победами над "Реалом" и выбросом "Интера" из еврокубков, в национальном первенстве более проблемного старта в чемпионате уже лет десять не имел. После пяти туров "горняки" имели больше ничьих, чем побед, впрочем, поражений "Шахтеру" не смог нанести никто, и в итоге "горняки" остаются единственной командой чемпионата с нулем поражений в графе турнирной таблицы.
Сергей Сидорчук считает, что ВАР мешает работать судьям (Динамо Киев)
Если в прошлом сезоне "Десна" и "Заря" навязали борьбу "Динамо" за второе место, то в нынешнем первенстве эти команды заметно подсели. Луганчан заштормило с самого старта (одно очко после трех игр), во многом из-за непонятной ситуации с Виктором Скрипником, который собирался покидать "Зарю", но в итоге остался. Луганчане пришли в себя только в концовке года и вернулись в борьбу за зону Лиги Европы после трех побед на финише года. Они уступают "Десне" три очка, но имеют игру в запасе.
Стоит отметить прорыв полтавской "Ворсклы", которой руководит Юрий Максимов. В отличие от луганчан, полтавчане стартовали резво, но сдулись ближе к декабрю, набрав в последних трех поединках только одно очко, что и позволило "Заре" стать вровень с "Ворсклой".
В середине таблицы на манеже все те же, а вот три новичка Лиги – "Рух", "Минай" и "Ингулец" - идут нога в ногу. "Ингулец" самая компромиссная команда чемпионата – восемь ничьих в 13 матчах. У троих даже разница забитых и пропущенных примерно одинаковая, что говорит о равном классе этих коллективов и непредсказуемости прогнозов во втором круге. Интересно будет поглядеть на "Минай", который подобрал Артема Милевского, и "Рух", подписавшего исландского звездного футболиста Рагнара Сигурдссона, забивавшего сборной Англии на Евро-2016. Замыкает турнирную таблицу "Днепр-1", который ставил задачу по итогам сезона попасть в еврокубки.
Самым громким внутренним зимним трансфером стал переход лучшего бомбардира чемпионата Шахаба Захеди из "Олимпика" в "Зарю". Луганчане выложили за иранского форварда 365 тысяч долларов.
В гонке бомбардиров Шахаб делит первое место с Виктором Цыганковым. У обоих по 8 мячей. Неожиданно мало в этом сезоне забивали привычные бомбардиры донецкого "Шахтера". У Марлоса и Мораеса только по 2 мяча на счету, в два раза меньше, чем у Алана Патрика и Виктора Коваленко, ушедшего в "Аталанту".
Вот такие пироги! А как вы считаете, сумеет ли "Динамо" прервать внутреннюю гегемонию "Шахтера"?
Исландский новичок "Руха" Рагнар Сигурдссон - самое громкое подписание межсезонья (UEFA.com)
14-й тур
13 февраля
"Заря" -" Десна"
"Минай" – "Львов"
"Динамо" Киев – "Олимпик"
"Колос" - "Шахтер"
14 февраля
"Мариуполь" - "Александрия"
"Рух" - "Ворскла"
"Днепр-1" – "Ингулец"
Турнирная таблица