Удержит ли "Динамо" преимущество над "Шахтером"?

Украинская Премьер-лига (УПЛ) возвращается после двухмесячной зимней паузы. Второй круг чемпионата откроется матчами 14-го тура, а завершение юбилейного, 30-го, первенства запланировано на 15 мая 2021 года.

Столь ранний старт обусловлен тем фактом, что на следующей неделе возвращаются еврокубки и на этот год запланировано проведение Евро-2020.

И футболу нипочем, что в субботу в Киеве ожидается температура -12 градусов, а по всей Украине пройдут снегопады. Это не должно помешать проведению игру, заверяет исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

- Никаких официальных обращений к нам по поводу переносов или отмены матчей не было. У нас есть план В, но надеемся, что до него дело не дойдет. На данный момент мы не будем озвучивать его. Надеемся, что матчи пройдут согласно календарю и переносов не будет, - убеждает Дикий.

Единственное, из-за погодных условий матч "Мариуполь" - "Александрия" перенесли в Запорожье. Остальные матчи 14-го тура Favbet Лиги должны пройти в запланированных городах.

Первый круг чемпионата Украины завершился скандалом – срывом встречи "Ингулец" - "Шахтер" по причине замерзшего поля в Кропивницком. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ признал клуб из Кировоградской области виновным в неготовности газона и засчитал "Ингульцу" техническое поражение 0:3 и оштрафовал команду на 50 тысяч гривен. После этого решения в активе "Шахтера" стало 29 очков, на одно меньше, чем у лидера УПЛ "Динамо".

Злого умысла со стороны "Шахтера" не было. Генеральный директор "горняков2 Сергей Палкин утверждает, что "Шахтер" готов был помочь "Ингульцу" в проведении матча.

- Они решили сэкономить на обогреве и почему-то не включали его очень долгое время. Мы даже были готовы помочь, но технически это уже не имело смысла, потому что за один день система подогрева поля не успеет даже разогнаться, - рассказывал Палкин.

13-й тур, последний перед уходом на перерыв, ознаменовался еще одним скандалом. Киевское "Динамо" потеряло два очка в игре с "Колосом" (2:2) при непонятном судействе Игоря Пасхала. Румынский специалист после весьма странного удаления Шепелева вышел на поле и обложил Пасхала нецензурной бранью, после чего отправился в подтрибунное помещение, а вскоре вернулся на скамью запасных.

И если бы это было единственное спорное решение в этой игре. В концовке первой половины Евгений Селезнев, которого на днях погнали из "Колоса", рухнул на газон после ласкового касания рукой по лицу от Миколенко. Пасхал пересмотрел ВАР и назначил пенальти, который сам пострадавший и реализовал.

Негодование киевлян можно понять, хотя, слегка поостыв, капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук больше склоняется к тому, что во всем виноват ВАР.

- Пасхал - хороший судья, ничего против него не имею, но он не рассматривает эпизод во время игры в динамике. Он же сначала видит, что все не так страшно, но ему в ухо шепчут: "Иди посмотри ВАР". И находят ему такой ракурс повтора, что уже самому Пасхалу не по себе и кажется, что могло что-то страшное случиться после контракта. Ну не серьезно удалять футболистов после того, как им наступили на ногу (в эпизоде с Шепелевым).

Возьмите Англию и посмотрите, как там судят или как в ЛЧ Вербичу вставили. На 100% уверен, что в Украине удалили бы игрока за фол на Вербиче. Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд нанес травму Вирджилу ван Дейку, но его не удалили и даже дисквалификацию не выписали постфактум.

Футбол превращается из контактного вида спорта, где всегда приветствовалась борьба, в балет. Ты уже элементарно не знаешь, как мяч отбирать. Я уверен, три года назад, за фол Миколенко на Селезневе в игре с "Колосом" никто бы и близко не ставил, - заключил Сидорчук.

"Динамо" заслуженно лидирует после первого круга. Команда Луческу совершила меньше осечек и, если бы не эта потеря очков с "Колосом" и не фиаско "Шахтера" в личной встрече 0:3, на зимний отдых киевляне могли уйти с приличным отрывом и реальными шансами на итоговое золото, которое Мирче Луческу принципиально важно добыть. А так – всего одно очко преимущества.

А вот "Шахтер", порадовавший двумя победами над "Реалом" и выбросом "Интера" из еврокубков, в национальном первенстве более проблемного старта в чемпионате уже лет десять не имел. После пяти туров "горняки" имели больше ничьих, чем побед, впрочем, поражений "Шахтеру" не смог нанести никто, и в итоге "горняки" остаются единственной командой чемпионата с нулем поражений в графе турнирной таблицы.



