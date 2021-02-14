"Динамо" победило "Олимпик". видео

В субботу, 13 февраля, "Динамо" в рамках матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 принимало "Олимпик". Встреча, проходившая в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

На жестком газоне в мороз команды, хоть и не показали выдающийся технический футбол, зато порадовали телезрителей голами уже в первом тайме. Первыми открыли счет гости. На 19-й минуте Фабрисио Алваренга завершил блестящую контратаку дончан. Вице-чемпионы Украины не смутились и отыгрались через 11 минут. Виктор Цыганков мощно пробил со штрафного, а вратарь "Олимпика" Чекотун неудачно отбил мяч прямо на голову отбывшего длительную дисквалификацию Артему Беседину, который забил первый гол "Динамо" в 2021 году. Артем отличился еще раз, но его забитый мяч был справедливо отменен из-за офсайда.

Во втором тайме киевляне засыпали ворота дончан массой атак, одна из которых увенчалась успехом только после того, как донецкая команда осталась в меньшинстве (вторую желтую карточку получил Таддеус Нкенг). А победный гол на свой счет записал Виталий Буяльский, который красивым ударом с лету застал врасплох Чекотуна. На этом неприятности для гостей не закончились. На 90-й минуте игрок "Олимпика" Орест Лебеденко получил прямую красную карточку за фол вблизи своей штрафной. Затем Цыганков со стандарта пробил в штангу, а на добивании вновь оказался Артем Беседин, оформивший после своего возвращения дубль.



