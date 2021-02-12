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Спорт
Футбол
12 февраля 21, 09:22
Украинец Яремчук забил важный гол в кубке Бельгии
Яремчук
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Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил гол за Гент против Шарлеруа.

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук забил важный гол в матче Кубка Бельгии против "Шарлеруа".

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Игра складывалась не в пользу "Гента", форвард "Шарлеруа" Шамар Николсон забил на первой минуте – и "зебры" вели счете до концовки матча.

Однако на 74-й минуте именно Яремчук восстановил в поединке паритет. Украинец принял мяч в штрафной, находясь спиной к воротам. Нападающий сборной Украины с разворота пробил под дальнюю штангу, застав вратаря врасплох. Голкипер даже не прыгнул во время гола Яремчука.

Яремчук забил за Гент в ворота Шарлеруа pic.twitter.com/XLrpYVipPD

— Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) February 11, 2021

Затем "Гент" развил преимущество: на 81-й забил Вадис Одиджа-Офоэ, а на 84-й был автогол Сейдо Берахино. 3:1. "Гент" с украинцами Яремчуком и Романом Безусом в составе вышел в 1/4 финала Кубка Бельгии.
liga.net
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