Киевское "Динамо" не оставила и следа от белорусского "БАТЭ"

Киевский клуб "Динамо" нанес сокрушительное поражение белорусскому БАТЭ в заключительном матче на сборах в Турции.

Как сообщает Football.ua, первый мяч во врата белорусской команды забил Виктор Цыганков уже на седьмой минуте матча.

В средине первого тайма разрыв закрепил Карлос Де Пена, точно пробив в "девятку" со штрафного.

Уже спустя четыре минуты, во время контратаки киевлян, защитник БАТЭ Борис Копитович отличился голом в свои ворота.

По итогу первого тайма, счет составил 3:0 в пользу "Динамо".

Во втором тайме основное противостояние началось лишь с 78-ой минуты, когда Шохбоз Умаров поразил ворота киевлян. Но уже на 84 минуте Миккель Дуэлунд забил четвертый гол в ворота БАТЭ.

Впрочем, спустя две минуты отличился белорусский нападающий Антон Сарока, пробивший в дальний угол.

Но окончательный разгром БАТЭ закрепил Жерсон Родригеш, отправивший мяч в ворота соперников на 88-й минуте матча.

Как сообщалось ранее, 7 февраля, "Бетис" в рамках матча 22-го тура испанской Примеры сезона 2020/21 принимал "Барселону". Встреча, проходившая на стадионе "Бенито Вильямарин", завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.