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Спорт
Футбол
2 февраля 21, 18:39
В Бразилии футболист перепутал голову вратаря с мячом. видео
Дуглас Фридрих
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В матче "Васко да Гама" - "Баия" вратарь гостей Дуглас Фридрих получил удар ногой в лицо.

В матче 33-го тура чемпионата Бразилии "Васка да Гама" принимал "Баию". Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Жануарио" в Рио-де-Жанейро, завершилась нулевой ничьей. В концовке игры сильно досталось вратарю гостей Дугласу Фридриху.

Под занавес поединка хозяева забили гол и начали праздновать. Однако после взятия ворот на газоне остался лежать вратарь гостей Дуглас Фридрих. Рефери проморгал эпизод со столкновением стража ворот с Леандро Кастаном, однако в высшем дивизионе чемпионата Бразилии есть VAR, с помощью которого справедливость восторжествовала. Судья при просмотре повтора увидел жуткие кадры, на которых Кастан вместо мяча бьет ногой в лицо сопернику. Арбитр тут же отменил гол и показал Леандро красную карточку.

По итогам этого матча команды остались соседями в турнирной таблице. Васко да Гама идет 14-м в бразильской Серии А, а "Баия" - 15-я.

Ранее подобный случай произошел во второй немецкой Бундеслиге - "отличился" форвард "Баварии".
telegraf.com.ua
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