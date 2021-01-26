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Спорт
Футбол
26 января 21, 20:17
Защитник Шахтера забил блестящий гол со штрафного (видео)
Виктор Корниенко
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Виктор Корниенко отметился суперголом со штрафного в товарищеском матче со Силексом.

Во вторник, 26 января, Шахтер провел свой очередной матч на турецком сборе. В поединке против представителя чемпионата Македонии - Силекса Горняки добыли разгромную победу со счетом 4:1. Один из красивейших мячей во встрече, которая проходила в Белеке в Regnum Sports Center, забил левый защитник дончан Виктор Корниенко.

Игра при дождливой погоде и порывистом ветре складывалась совсем нелогично. Македонцы неожиданно вышли вперед в первом тайме усилиями Тантуровски и удержали победный счет до перерыва. А во второй 45-минутке на поле была лишь одна команда. Шахтер сумел забить Силексу четыре безответных мяча. За Горняков отличились Алан Патрик, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко и Додо. В пресс-службе дончан выделили гол Корниенко, который тот забил прямым ударом со штрафного, делая разбег в стиле Криштиану Роналду.

Видео гола Корниенко:


Видеообзор матча Шахтер - Силекс:



"Я стараюсь отрабатывать штрафные удары. В игре была такая возможность: подошел, ударил и забил", - рассказал Корниенко после матча.

Напомним, что ранее в Турции Шахтер сыграл вничью с болгарским Лудогорцем, а также не сумел переиграть польский Лех.
telegraf.com.ua
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