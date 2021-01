В авиакатастрофе погибли шесть членов бразильского клуба

В Бразилии вскоре после взлета разбился легкомоторный самолет футбольного клуба "Пальмас", который играет в четвертом дивизионе страны, Все шесть человек, которые находились на борту, погибли. Об этом 24 января сообщает издание Globoesporte.

Авиакатастрофа случилась 24 января в бразильском штате Токантис в районе города Порту-Насиунал. На борту, кроме пилота и президента клуба Лукаса Мейры, находились четыре футболиста "Пальмас": Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Ранул Молинари и Маркусу Молинари. Они направлялись на выездной матч, который должен был состояться 25 января.

Причины аварии пока неизвестны.

Brazil: The president and four footballers of Palmas Fútbol y Regatas, a club in the fourth division of the Brazilian Championship, died in a plane crash along with the pilot of the aircraft in which they were traveling to the city of Goiania to play a match. pic.twitter.com/uTGAB49XKu