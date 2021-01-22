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Спорт
Футбол
21 января 21, 21:47
Шахтер сыграл вничью в первом матче в 2021 году. Видео
Шахтер
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Шахтер не сумел обыграть Лех в Турции.

В четверг, 21 января, Шахтер провел свой первый поединок в 2021 году. Противостоял Горнякам хорошо знакомый украинской команде польский Лех, с которым дончане пересекаются здесь вот уже три года подряд. Впервые чемпионы Украины не победили поляков, завершив поединок вничью со счетом 1:1.

Шахтер не форсировал события и играл осторожно, а тем временем Лех взял игру под свой контроль, создавая немало моментов у ворот Трубина и Пятова, которые отыграли по тайму. Во второй 45-минутке Лех добился своего и вышел вперед после гола Мархвинського, реализовавшего выход один на один с острого угла. Горняки отыгрались только в компенсированное время усилиями Виктора Коваленко, который реализовал пенальти.
telegraf.com.ua
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