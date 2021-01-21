"Ювентус" взял Суперкубок Италии. Видео

Андреа Пирло завоевал свой первый трофей в тренерской карьере. Его "Ювентус" одержал победу над "Наполи" 2:0 в поединке за Суперкубок Италии.

В первом тайме команды голов не забивали. В середине второй половины Федерико Бернардески выполнил подачу с углового. После двух рикошетов мяч оказался у Криштиану Роналду. Португалец в упор расстрелял Давида Оспину, вратаря "Наполи".

Этот гол стал для него 760 голов за карьеру. Португалец превзошёл рекорд Йозефа Бицана. Роналду забил 32 гола в своих последних 32 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

На 77-й минуте Дрис Мертенс заработал для "Наполи" пенальти, но Лоренцо Инсинье пробил мимо ворот. На исходе матча "Ювентус" провёл контратаку и Альваро Мората завершил её точным ударом. Обидчик киевского "Динамо" (дважды забил в Киеве) единственный игрок "Бьянконери", который забил в каждом турнире, в котором команда участвовала в нынешнем сезоне.



