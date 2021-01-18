Беларусь лишили права проведения ЧМ по хоккею 2021 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт организации.

Причина переноса - вопросы безопасности, "которые находятся вне контроля организации". Решение было принято Советом после завершения процедуры комплексной юридической проверки. IIHF несет ответственность за всех участников чемпионата. И у Совета IIHF есть возможность отозвать чемпионат мира по хоккею с шайбой из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу безопасности игроков, официальных лиц, зрителей и СМИ.

"Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение чемпионата в Минске и Риге, - заявил президент IIHF Рене Фазель. - В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира стал инструментом для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Беларуси".

И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, Фазель признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда в стране есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, информирует TUT.BY.

В пресс-релизе также говорится о том, что в ближайшее время будет решено, кто будет проводить чемпионат вместо Беларуси. Скорее всего, об этом объявят после следующего собрания Совета IIHF 25-26 января.

Напомним, турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия еще в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступал вице-президент IIHF Калерво Куммола.

11 января Рене Фазель прилетел в Беларусь, где встретился с Александром Лукашенко. После этого состоялась видеоконференция Совета IIHF. По словам Куммолы, Фазель смог договориться с Лукашенко лишь по малозначительным моментам. Вскоре президент IIHF также заявил, что провести чемпионат в Минске будет очень сложно.

Кроме того, компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси.