Легендарный английский футболист завершил карьеру

Известный британский бомбардир Уэйн Руни, в прошлом выступавший за сборную Англии и "Манчестер Юнайтед", завершил карьеру игрока. Об этом сообщает 15 января сайт его нынешнего клуба - "Дерби Каунти".

"Дерби" объявил об утверждении Уэйна Руни постоянным главным тренером команды, в то время как ранее он находился в статусе играющего тренера. Контракт 35-летнего специалиста рассчитан до лета 2023 года.

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" начал исполнять обязанности главного тренера клуба в конце ноября. Под его руководством "Дерби" провел 12 матчей, в которых одержал три победы, четыре ничьи и пять раз проиграл.

В ноябре Руни приступил к исполнению обязанностей главного тренера Дерби. После этого он сыграл еще два матча и перестал попадать в заявку, все время посвящая тренерским обязанностям.

"Дерби" идет в зоне вылета Чемпионшипа на 22-м месте с 19 очками. В первом матче с Руни в качестве полноценного главного тренера "Дерби" сыграет с "Ротерхэмом".

Таким образом, Руни завершил карьеру футболиста, которая длилась 19 лет. Помимо "Манчестер Юнайтед", бывший нападающий выступал за "Эвертон", "Ди Си Юнайтед" из американской лиги МЛС и за "Дерби".

Большую часть карьеры Руни провел в "МЮ", куда перешел из "Эвертона". Футболист провел за команду 611 матчей, забив 287 голов и стал настоящей легендой сборной Англии, отыграв 121 матч и оформив 54 гола. Руни стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Он пять раз выигрывал АПЛ с "Манчестер Юнайтед", по разу побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также завоевал ряд других трофеев на внутренней арене.

Покинув Манчестер Юнайтед в 2017 году нападающий вернулся в "Эвертон" на один сезон, после чего еще два года выступал в МЛС за "Ди Си Юнайтед". В 2020 году Уэйн вернулся в Англию, подписав контракт с "Дерби Каунти", где стал играющим тренером.

В 2017-м Руни, выступая за "Эвертон", влип в историю: напился, да еще привел домой бабу, где их застукала беременная жена бомбардира. Супруга от Уэйна ушла, футболист лишился прав и был отправлен на исправительные работы. Незадолго до этого скандала он объявил, что его карьера в сборной Англии окончена.