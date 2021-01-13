Атлетико добыл нелогичную победу над Севильей. видео

Во вторник, 12 января, Атлетико в рамках перенесенного матча первого тура испанской Примеры сезона 2020/21 принимал Севилью. Встреча, проходившая на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

Довольно ровный поединок завершился уверенной победой Матрасников, за которых забивали Анхель Корреа, поразивший ворота нервионцев ударом с разворота из пределов штрафной, и Сауль Ньигес, положивший мяч прямо в угол ворот бильярдным выстрелом с линии штрафной.

Видео гола Корреа:

Видео гола Ньигеса:

Этот успех позволил Атлетико (41 очко) оторваться от преследователей в турнирной таблице чемпионата Испании, Севилья (30 очков) - шестая. В следующем туре Матрасники отправятся в гости к Эйбару (21.01.2021), а андалусийцы примут Алавес (19.01.2021).



