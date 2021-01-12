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Спорт
Футбол
12 января 21, 17:55
Лидер Динамо умилил сеть новорожденным сыном (фото)
Карлос Де Пена
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Футболист Динамо Карлос Де Пена не нарадуется появлением нового члена семьи.

Уругвайский футболист, полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена, который совсем недавно впервые стал отцом, порадовал поклонников новым снимком своего ребенка. Динамовец выложил в Instagram фото сына, на котором дитя спит и улыбается. Также на фото вместе с ребенком находится и жена полузащитника, которая целует новорожденного в щеку. (см. здесь)

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Поклонников настолько умилило фото ребенка, что они оставили множество приятных пожеланий и комплиментов малышу: "Чистая любовь", "Как мило", "Красивый", "Неповторимая материнская любовь", "Счастья малышу".

За день снимок набрал почти 2 тысячи лайков.



Напоминаем, что киевское Динамо вышло из отпуска, а вместе с командой тренировался форвард Артем Беседин.
telegraf.com.ua
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