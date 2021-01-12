Лидер Динамо умилил сеть новорожденным сыном (фото)

Уругвайский футболист, полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена, который совсем недавно впервые стал отцом, порадовал поклонников новым снимком своего ребенка. Динамовец выложил в Instagram фото сына, на котором дитя спит и улыбается. Также на фото вместе с ребенком находится и жена полузащитника, которая целует новорожденного в щеку. (см. здесь)Одноклубники поздравили Милевского с днем рождения ударами по спине (видео)
Поклонников настолько умилило фото ребенка, что они оставили множество приятных пожеланий и комплиментов малышу: "Чистая любовь", "Как мило", "Красивый", "Неповторимая материнская любовь", "Счастья малышу".