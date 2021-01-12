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12 января 21, 08:56
Звездный бразилец может вернуться в "Шахтер"
Бернард
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Бернард не удовлетворен своим положением в "Эвертоне"

Экс-полузащитник "Шахтера" Бернард, выступающий за английский "Эвертон", может вернуться в донецкий клуб.

Британский ресурс Green Street Hammers пишет, что "ириски" планирует подписать полузащитника "Вест Хэма" Фелипе Андерсона, и потому намерены избавиться от Бернарда. При этом источник утверждает, что Бернард вероятнее всего вернется в "Шахтер".

Бернард перешел в "Шахтер" в августе 2013-го, подписав контракт с донецким клубом на 5 лет. Стоимость трансфера составила 25 млн евро.

Бернард выступал за "Шахтер" с 2013 по 2018 годы, после чего перешел в "Эвертон" свободным агентом. С того момента за "ирисок" бразилец провел 76 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. В нынешнем сезоне АПЛ Бернард в составе Эвертона провел 6 матчей и забил 1 мяч.

Контракт Бернарда с "Эвертоном" действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает Бернарда в 15 млн евро. 
kp.ua
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