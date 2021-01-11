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Спорт
Футбол
11 января 21, 08:42
Украинский форвард покидает Бельгию
Александр Филиппов
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Нападающий "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов не адаптировался к новому чемпионату

Украинский нападающий бельгийского "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов покинет клуб, - сообщает Sport/Voetbalmagazine.

Намедни "Сент-Трюйден" приобрел нападающего Иломбе Мбойо, который стал уже пятым нападающим команды. Очевидно, что "Сент-Трюйден" захочет избавиться от одного из форвардов. Источник пишет, что это будет 28-летний украинец.

Филиппов стал игроком "Сент-Труйдена" только в конце сентября. За это время Алекснадр забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

Вчера "Сент-Трюйден" на своем поле уступил "Брюгге" 1:2. Филиппов не попал в заявку команды. А вот у гостей в стартовом составе вышел другой украинец Эдуард Соболь. У него дела в Бельгии идут здорово. И уже через месяц Соболь приедет в Киев, где в составе своего клуба встретиться с киевским "Динамо" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

 
kp.ua
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