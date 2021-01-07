Рома забила шикарный гол в чемпионате Италии (видео)

В среду, 6 января, последняя команда итальянского чемпионата Кротоне принимала Рому. Встреча, проходившая на стадионе "Эцио Шида", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

К 29-й минуте римляне уже вели в счете со счетом 2:0. Дублем выстрелил Борха Майораль, при чем второй гол испанец забил шикарным дальним удар в "девятку".

Видео гола Майораля - в обзоре матча Кротоне - Рома:



