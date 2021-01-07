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Спорт
Футбол
7 января 21, 22:02
Рома забила шикарный гол в чемпионате Италии (видео)
футбол
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Кротоне не сумел навязать сопротивление Роме в 16-м туре Серии А 2020/21.

В среду, 6 января, последняя команда итальянского чемпионата Кротоне принимала Рому. Встреча, проходившая на стадионе "Эцио Шида", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

Полузащитник сборной Украины отказался от перехода в Рому

К 29-й минуте римляне уже вели в счете со счетом 2:0. Дублем выстрелил Борха Майораль, при чем второй гол испанец забил шикарным  дальним удар в "девятку". 

Видео гола Майораля - в обзоре матча Кротоне - Рома:


Эта победа вывела Рому (33 очка) на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, Кротоне (9 очков) - последний. В следующем туре Волки примут Интер (10.10.2021), а Пифагорейцы отправятся в гости к Вероне (10.01.2021). 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Рома заинтересована в подписании форварда сборной Украины.
telegraf.com.ua
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