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Спорт
Футбол
2 января 21, 23:33
"Милан" нацелился на полузащитника "Шахтера"
Тете
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Полузащитник Шахтера Тете может оказаться в чемпионате Италии.

Милан заинтересован в приобретении полузащитника Шахтера Тете. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, бразильский хавбек входит в трансферный шорт-лист Россонери. В Милане пару недель назад уже связались с агентом футболиста. На данный момент итальянцы еще собирают информацию по игроку, и до официально предложения пока очень далеко. 

В сезоне 2020/21 20-летний правый вингер сыграл 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола и четыре результативных передачи.

Напомним, что по информации СМИ, Шахтер летом отклонил 70-миллионное предложение по Тете.
telegraf.com.ua
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