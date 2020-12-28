Что сделает Милевский с Зеленским при встрече? (видео)

Новоиспеченный нападающий Миная Артем Милевский ответил на вопрос о президентстве Владимира Зеленского, который ранее пародировал "Милю" в "95 квартале". Артем рассказал, что до сих пор получает пародии с Зеленским от многих людей. Он рад, как сложилась карьера Владимира, и пожмет руку президенту при встрече.

"Честно, мне очень многие присылают эти ролики до сих пор. Я рад за человека, у которого была команда, они выступали и пародировали. Но все в жизни бывает, и когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, это было интересно. Я подписан на него в instagram, слежу за ним, всегда пожму ему руку, если он меня помнит. И пацанам, и Жеке Кошевому. Мы со всеми "здрасте-здрасте". Когда мы были на сборах в Харькове, а они выступали, то приглашали нас на концерт. Хочу пожелать им удачи и главное, чтобы в стране было все хорошо. Мирного неба. А президентом страны я быть не хочу", - рассказал Милевский в комментарии для Youtube-канала "Футбольный формат".



