Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.59
USD
28.38
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
26 декабря 20, 17:08
Лестер и Манчестер Юнайтед сыграли в ничью (видео)
Лестер и Манчестер Юнайтед
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лестер Сити в 15-м туре УПЛ 2020/21 принимал Манчестер Юнайтед.

В субботу, 26 декабря, Лестер Сити в рамках центрального матча 15-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Манчестер Юнайтед. Первый поединок в Boxing Day (традиционный в Англии день подарков после Рождества, сопровождающийся большим количеством футбольных поединков, - прим. ред.) завершился ничьей. Встреча, проходившая на стадионе "Кинг Пауэр", закончилась со счетом 2:2.

Манкунианцы дважды вели в счете после голов Маркуса Рашфорда и Бруну Фернандеша, однако Лисы практически сразу же отыгрывались За хозяев голами отметились Харви Барнс и Джейми Варди.


Этот результат позволил Лестеру (28 очков) временно подняться на вторую позицию в турнирной таблице АПЛ, а МЮ (27 очков) вышел на промежуточное третье место. В следующем туре Лисы отправятся в гости к Кристал Пэлас (28.12.2020), а Красные Дьяволы примут Вулверхэмптон (29.12.2020).
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Шахтер с тремя пенальти вымучил победу над Колосом. Видео
Луческу подвел итоги игры с Олимпиком
Динамо не сумело переиграть Десну в Киеве
У футболиста перед матчем Шахтер - Заря обнаружили COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей